中国司法部前部长傅政华被查

去年卸任中国司法部长的傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委官网今天（2日）发布上述消息，傅政华现任全国政协社会和法制委员会副主任。

傅政华在去年4月下旬先后卸下司法部党组副书记、司法部长的职务，曾任辽宁省长的唐一军在4月29日正式接替傅政华出任司法部长。

中国官方随后在5月19日宣布傅政华获全国政协常委会增补为全国政协委员，以及全国政协社会和法制委员会副主任。

公开资料显示，傅政华出生于1955年3月，今年66岁，河北滦县人，北京大学分校法律专业毕业，法学硕士学位，十九届中央委员。

傅政华曾长年在北京公安局任职，2010年任北京市公安局局长，同年任北京市委常委。

2010年5月，警方查封北京天上人间、名门夜宴等四家娱乐场所，停业整顿六个月，这场引起广泛关注的打击卖淫嫖娼专项行动的总指挥正是傅政华。

2013年8月，傅政华调往公安部，历任公安部副部长、党委委员，公安部副部长、党委副书记（正部长级），公安部党委副书记、常务副部长等。

2018年中国国家机构改革重新组建司法部后，傅政华于同年3月被任命为司法部部长、党委副书记（正部长级），直至2020年4月卸下司法部职务。

在傅政华之前，中国公安部已有多个副部长被查，包括李东生、孟宏伟、孙力军等。

去年4月落马的孙力军刚刚在上月30日被双开。中纪委的通报措辞严厉，指孙力军政治野心极度膨胀，在党内大搞团团伙伙，成伙作势控制要害部门，在抗击疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料，严重危害政治安全等。

中国公安部昨天召开会议，强调“对公安队伍中发生的违纪违法问题，不论涉及什么人，都要发现一起、严肃查处一起，决不手软、决不姑息，坚决清除害群之马，不断纯洁公安队伍”。