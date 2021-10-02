邓炳强斥嘲讽港女警殉职冷血无人性

香港水警女高级督察林婉仪执勤期间殉职，竟有港民在网上发表嘲讽言论和歌曲。香港保安局长邓炳强今天（2日）在电台节目上谈及此事一度哽咽，他痛斥：“我们认为不应该用这些来宣扬政治理念，从而作出冷血无人性的行为”，又称不知道为何香港变成冷血的地方。

据《明报》报道，对于有纪律部队成员涉嘲讽林婉仪殉职，邓炳强表示遗憾和愤怒，怀疑这些人有无服务市民的初心，称他们已被停职，政府将研判事件是否涉刑事罪行，或会展开纪律调查。

香港水警一艘快艇上周六在沙州一带水域进行反走私行动期间，被一艘走私快艇刻意猛撞右边船尾后翻沉；四名警员全数堕海，其中三人受伤获救，但同行的37岁女高级督察林婉仪不知所踪。

搜寻队周一（27日）上午在大屿山二澳发现林婉仪的遗体，香港特首林郑月娥、政务司长李家超、保安局长邓炳强、警务处长萧泽颐都对林婉仪殉职表示哀痛。

香港两名消防人员29日疑在网上嘲讽被停职，警方前天证实一名警员也因相同言论被停职候查。

邓炳强指，《香港国安法》未涵盖仇恨言论，但现行《刑事罪行条例》下有煽动罪，政府会研究过往两年政府遇到什么情况是现行法例未能涵盖，以及考虑将《刑事罪行条例》下的煽动罪“优化”并包含在《基本法》23条中。

林婉仪的丧礼定于11月2日于红磡世界殡仪馆举行，将以最高荣誉形式进行。公务员事务局回应指，已批准林婉仪安葬浩园。