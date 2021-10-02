台学者：解放军夜航能力等达相当水准

中国大陆在十一国庆派出历来最多的38架次军机进入台湾防空识别区，有台湾学者指出，解放军此举除了是在大陆国庆日向台湾与区域各国进行武力展示外，在战力方面也显示出值得注意的战术意义。

据台湾《联合报》报道，研究台湾国防政策的中华战略前瞻协会秘书长兼研究员揭仲指出，解放军空中部队已具备派遣由多机种组成的大兵力体系化作战机群昼夜连续出击的能力，尤其是歼16战机部队，昨天白天和夜晚分别出动18架及10架，还在夜间深入到台湾南方和东南方空域，这代表歼16战机部队无论是机群战备情形，还是具备仪器飞行和夜航能力的高技术飞行员的数量，均已达到相当的水准。

他还说，大陆军方昨天一口气出动多达28架歼16战机，代表这些战机可能来自不同的航空兵旅，显示解放军是在演练当出现高强度冲突时，不同单位连番出击的情形。

揭仲表示，昨天夜间飞行至台湾南方及东南方的解放军体系化作战机群，显示在新一代北斗卫星导航定位系统服役后，解放军空中部队在第一岛链外缘地区的导航与预警机空中指挥管制能力均已明显提升，这代表解放军空中部队已有能力于夜间派出机群，在第一岛链外缘执行对台湾、甚至其他国家海空军部队的打击任务。

台湾行政院长苏贞昌今天批评大陆这样做法已越来越“被国际社会唾弃”，台湾外交部长吴钊燮今天也在推特发文说，“10月1日不是好日子”，“这是在威胁吗？当然是。奇怪的是，中华人民共和国已懒得再编造借口了”。

国民党主席当选人朱立伦回应时则说，两岸关系是重中之重，希望对岸让民众安心、两岸多沟通，需要民进党政府、在野党一起努力。