中国教育部：国家政策没有“第一学历”概念

用人单位招聘时广泛存在的“第一学历”歧视在中国再次受瞩，中国教育部明确答复说，国家教育行政部门相关政策及文件中没有“第一学历”这个概念。

中国教育部9月29日在官网针对网友提问“专升本（非成人高招专升本）毕业后的第一学历是专科还是本科”进行答复时说，学历是指人们在教育机构中接受科学文化教育和技能训练的学习经历，国家教育行政部门相关政策及文件中没有使用“第一学历”这个概念，在管理过程中所说“学历”通常指“个人获得的最高或最后的学历”。

中国教育部这一回应一度登上新浪微博热搜榜，引起网民广泛讨论。

据极目新闻报道，这并非中国教育部首次回应“第一学历”问题，七年前就曾对此问题作过回应。

中国教育部2014年8月在答复“我高中毕业后参军，在部队考上中专军校成为干部，请问我的第一学历是高中还是中专”的提问中也曾回复说，学历是指人们在教育机构中接受科学文化教育和技能训练的学习经历，在管理过程中所说“学历”通常指的是最高或最后的学历，没有使用“第一学历”概念。

所谓“第一学历”歧视，就是部分用人单位不根据应聘者的能力和岗位需求，而是根据应聘者取得的原始学历（第一学历），对应聘者进行的不科学评价和不合理筛选。

在中国，“非985、211高校毕业生不要”“研究生及以上学历”曾是不少用人单位招聘时的明文规定。《中国青年报》上月17日曾发表文章分析说，学历歧视屡禁不止的原因首先源自一些用人单位从“提高招聘效率”层面的考虑，为图省事干脆“一刀切”，把学历作为刚性筛选标准之一，另外，长久以来一直存在的唯学历论也加大了用人单位的学历崇拜，迷信高学历、名校生，盲目将学历与能力划等号。

极目新闻今天在一则评论文章中指出，教育部从官方立场正本清源，可有效遏制用人单位在招聘中有赤裸裸的歧视性表达，但用人单位在招聘中有相当的自主权，可以想见，对于“第一学历”的情结在一段时间内仍会或多或少地存在。

文章提出，要求用人单位不要戴“有色眼镜”只是第一步，整个社会都应该逐步走出“学历情结”的迷思。

文章建议，非全日制教育和研究生教育要提高门槛和培养质量，提升学历的含金量；考生也不要只抱着找好工作的目的去提升学历，更重要的是在提升学历的过程中获得专业、能力、品性方面的成长，让自己真正变得更加优秀，如果学习的目的太功利，难免会把路越走越窄，“想要别人不歧视，首先自己不能歧视自己”。