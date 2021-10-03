阿联酋高官警告中美两国可能发生“冷战”

阿联酋一位高级官员就中美紧张局势可能升级敲响警钟，这也是迄今为止关于中美关系最严厉的地区警告之一。

据彭博社报道，阿联酋总统外交顾问加尔加什（Anwar Gargash）周六在阿布扎比的一个会议上称，“我们都非常担心即将来临的冷战，这对我们所有人来说都是坏消息，因为在国际体系中选边站是有问题的，我认为难以做到”。

据报道，中美之间的地缘政治竞争正在考验阿联酋这个拥有大量石油资源的海湾国家的忠诚度。尽管几十年来与美国合作密切，包括建立了军事基地，但中国仍是阿联酋制衡美国的主要经济力量。现在中国是海湾地区最大的原油买主。

加尔加什说：“（中美关系）对我们所有人来说都是一个巨大的挑战......在阿联酋，美国是我们的主要战略合作伙伴，但中国——和印度——是数一数二的经济合作伙伴”。

作为美国在中东至关重要的盟友，阿联酋一直面临着改变与中国加强军事和经济关系的压力。中国正在寻求增加在该地区的影响力。

“中国将继续保持极其重要的地位”，加尔加什说。“对于美国的方向，可以从各种阅读资料，会议和讨论中收集，但中国的方向，却是比较难看清楚”。

据彭博社6月报道，拜登政府正在敦促阿联酋将华为从其电信网络中移除，并采取其它措施与中国保持距离；阿联酋自美国采购230亿美元F-35战机和无人机的交易或将因此面临风险。

据知情人士称，美国要求阿联酋在未来四年内--也就是按计划在其于2026年或2027年获得美国F-35战机交付前--将华为设备从其网络中移除，但阿联酋官员反驳，称在这件事情上他们需要更长的时间，而且需有价格同样可以接受的替代产品。