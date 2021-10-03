北京市公安局：坚决与傅政华划清界限

北京市公安局昨天召开会议，要求深刻认识傅政华严重违纪违法问题的严重危害，坚决与傅政华划清界限。

据北京日报客户端消息，北京市公安局昨早召开专题党委会议，通报傅政华涉嫌严重违纪违法，接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查情况。北京副市长、市公安局党委书记、局长亓延军主持会议并讲话。

北京市公安局党委一致表示，坚决拥护、坚决支持对傅政华涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查。

会议指出，中央纪委国家监委对傅政华涉嫌严重违纪违法进行审查调查，再次体现了以习近平为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心，再次表明了党纪国法是不可逾越的红线、不可触碰的高压线，党纪国法面前没有例外。

会议强调，对党绝对忠诚、旗帜鲜明讲政治是对公安机关的第一要求。全局上下要坚决把思想和行动统一到以习近平为核心的党中央决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

会议要求，要始终保持头脑清醒和政治坚定，深刻认识傅政华严重违纪违法问题的严重危害，坚决划清界限，汲取教训，引以为戒，从思想上、政治上、组织上、作风上全面彻底肃清傅政华流毒影响，全面净化首都公安政治生态。

会议强调，维护首都安全稳定责任重大，全局上下要以案为鉴、警钟长鸣，深入开展队伍教育整顿，进一步检视问题、整改提高，忠诚履职、尽责担当，从严从实从细做好各项工作，全力维护首都社会大局稳定。