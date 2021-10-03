浙大教授获世界杰出女科学家奖

浙江大学神经科学中心教授胡海岚因在神经科学尤其是抑郁症方面的重大发现，获得世界杰出女科学家奖。

据观察者网报道，9月30日，联合国教科文组织网站公布2022年度第24届世界杰出女科学家奖名单，胡海岚获奖。公告称，她的工作促进了新一代抗抑郁药物的研发。

世界杰出女科学家奖由联合国教科文组织和法国欧莱雅基金会于1998年设立，至今共遴选出122名获奖者，并在超过115个国家和地区资助和表彰3800余名具有潜力的青年女科学家，有“女性诺贝尔科学奖”之称。

公开资料显示，胡海岚是浙江大学求是高等研究员/医学院双聘教授、博士生导师，浙江大学神经科学中心执行主任。1973年出生，毕业于北京大学和加州大学伯克利分校，冷泉港实验室博士后。2008年回中国在中国科学院上海生命科学研究院担任研究员，2015年加入浙江大学。

据浙江大学网站介绍，胡海岚致力于研究情绪与社会行为的分子与神经环路机制，近六年来在情绪的神经编码、抑郁症发生的分子机制、以及社会等级的神经基础等方向，取得了一系列既有理论意义又有潜在应用价值的系统性原创成果。在《自然》、《科学》等顶级学术期刊发表过多篇论文。

联合国教科文组织描述胡海岚取得的科研成就：“胡教授因在神经科学（尤其是抑郁症）方面的重大发现而获奖。她的工作促进了新一代抗抑郁药物的研发。”

在胡海岚之前，有六位中国科学院院士先后获得过世界杰出女科学家奖这一荣誉，分别为电子显微学专家李方华、神经生物学家叶玉如、无机化学家任咏华、无机化学家谢毅、动物传染病及预防兽医学专家陈化兰和古脊椎动物学家张弥曼。