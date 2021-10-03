立陶宛议员12月访台

立陶宛国会友台小组主席马尔德基斯称，将在12月上旬与其他国会同仁访问台湾，盼藉此促进台湾与立陶宛的伙伴关系。

据《自由时报》报道，马尔德基斯（Matas Maldeikis）早前复函民进党立委邱志伟，表达立陶宛国会及政府与台湾发展长远关系的决心。他并说，立陶宛在台北设立贸易办事处，仅是强化关系的第一步。

马尔德基斯表示，尽管立陶宛与台湾存在许多差异，却同时面临非常类似的历史挑战，也共享共同的价值。

马尔德基斯也呼吁，具有共同理念的国家和地区应该联手起来，共同推动自由、民主以及基于法治的国际秩序，携手对抗当今世界威权主义的扩张。

他也感谢邱志伟邀请访台，并表示非常开心将在12月上旬与其他国会同仁访问台湾，盼能促进台湾与立陶宛之间的伙伴关系，“我个人向您承诺，我永远是您忠实的盟友”。

据中央社报道，邱志伟表示，台湾与立陶宛互动将更为紧密，“水到渠成，会越来越好”。至于立陶宛国会团是否将以外交泡泡模式访台，邱志伟说，这必须要看台湾中央流行疫情指挥中心如何处理。

台湾今年7月宣布将在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”，是台湾在中国大陆邦交国设立的第一个以“台湾”为名称的代表处。此举引起了北京的强烈反弹，在8月召回驻立陶宛大使，立陶宛也在9月召回了驻华大使。