中国恒大担保的美元债券今到期

中国恒大集团未按期向银行、供应商和境内理财产品投资人支付款项，而且没有任何迹象表明该公司最近偿付了两期美元债利息。

眼下，这个世界上负债最重的开发商又要面临下一个大规模债务考验。

彭博社早前引述知情人士透露，由Jumbo Fortune Enterprises发行的2.6亿美元债券将于今天（10月3日）到期，这只债券的担保方包括中国恒大集团。由于到期日恰逢周日 ，因此实际偿付日顺延至周一。发行人是中国恒大境内核心子公司恒大地产集团的一家合营企业。

知情人士称，除非“未能支付”的情况是由行政性、技术性原因引发且公司在到期日后的五个工作日内进行了偿付，否则到期未支付债券兑付资金将构成违约。这期债券的担保细节此前并不为多数人所知，因债券的募集文件不能从公开渠道取得，并且未在交易所挂牌上市。

彭博行业研究信用分析师Daniel Fan表示，如果Jumbo Fortune债券偿付失败，可能会引发恒大其它债券的交叉违约风险。他说，只要达到一个投资者数额门槛，Jumbo Fortune债券持有人理论上就可以要求受托管理人宣告正式违约，而这可能会触发其他美元债的持有人采取同样行动。

White & Case发言人表示，这家律师事务所正在就Jumbo Fortune的事宜为不同投资者提供咨询。

据彭博社看到的发行文件，一些恒大的美元债券有加速偿付条款，即欠款达到2000万美元可构成违约事件。在债券被正式宣布违约之前，债权人通常无法采取法律行动。

这家陷入困境的开发商并不是唯一发行不在交易所上市债券的公司。这些债券不挂牌，因而可能缺乏公开信息。私募发行在中国房地产公司中很受欢迎，因为这些证券的安排一般会比公开发行更简单 --它们通常会卖给一小群投资者，对规模没有预期，但有更大的定价协商空间。

澳新银行亚洲信贷策略师Ting Meng称，恒大可能有更多类似的证券，“如果持有人不说，没有人会知道这些债务的存在”。