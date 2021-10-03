港民建联倡议将“告别劏房”纳入长策

香港民建联今天（3日）发起“告别劏房行动”，提出10项倡议，包括推动政府制订“告别劏房”路线图，大幅增建公屋，为劏房住户提供持续支援等等。

据香港01报道，民建联主席李慧琼期望香港政府把“告别劏房”纳入长远房屋策略及施政报告，目标在10年内恢复到“公屋三年上楼”。

李慧琼说，要长远实现告别劏房目标，短时间政府要增加过渡性房屋供应，中长期则要政府愿意每年提供4万5千个公屋单位，以实现出租公屋三年上楼的目标。她期望政府拿出解决房屋问题的决心。

行动召集人、民建联立法会议员郑泳舜表示，“告别劏房”路线图分为四阶段，首阶段为实现出租公屋三年上楼目标，先让3万轮候公屋的劏房户搬离劏房；第二阶段则是供应3至5万个过渡性房屋，让五万个劏房户搬离；第三部分则是规划新界北，增加就业机会，减少“工作劏房户”，同时扩充交通网络及交通费津贴。最后一阶段则是提供支援措施，支援余下的劏房户。四阶段合共料能惠及11万个劏房户。

就持续增加过渡房屋供应的建议，郑泳舜认为，政府需把过渡性房屋纳入长远房屋策略框架，邀请发展商参与计划，善用闲置土地，并进一步研究利用酒店与宾馆计划的可行性。他又建议，政府把运房局辖下的过渡性房屋专责小组，升格为社会房屋办事处。

郑泳舜期望，立法会能尽快通过《业主与租客（综合）修订条例草案》。对于特首林郑月娥的施政报告，郑泳舜期望会有大篇幅讲解如何处理房屋问题。