谭耀宗：估计2022上半年可完成23条立法工作

中国全国人大常委谭耀宗估计，有关香港《基本法》23条的立法工作，明年上半年可以完成。

综合《星岛日报》、香港电台、网媒“香港01”报道，谭耀宗今早在电台节目回应《基本法》23条立法相关问题时说，由于这届立法会会期到10月30日，因此没有时间完成相关工作，但相信能在明年上半年完成。

他说：“应该不会太长时间，今年来不及，明年用几个月时间吧。相信明年上半年都可以解决了吧。”

谭耀宗也不认同23条立法是收紧港人的自由，他并指法例是不容许有些事情的，例如外国势力在香港运作、将香港当成颠覆和危害国家安全的基地。

此外，谭耀宗指出，《基本法》列明“一国两制”50年不变，但不等于2047年后必定改变，中国中央政府会在适当时候公布如何处理2047年的问题。

《基本法》第23条规定：“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。”

2003年7月1日，针对香港特区政府有意通过23条立法，香港泛民主派发动50万人游行抗议，导致23条立法流产。

