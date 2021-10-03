中国司法部：要着力肃清傅政华流毒影响

中国司法部昨天召开党组（扩大）会议，强调要着力肃清傅政华流毒影响。

据中国司法部官网的消息，司法部党组书记、部长唐一军昨晚主持召开部党组（扩大）会议，传达中央对全国政协社会和法制委员会副主任傅政华涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的决定。

会议认为，中央的决定十分英明、完全正确，充分体现了以习近平为核心的党中央坚定不移推进全面从严治党的坚定决心。

会议指出，傅政华涉嫌严重违纪违法问题，严重损害了司法部、司法行政系统乃至政法系统的形象。

会议也强调，要着力肃清流毒影响。要把肃清傅政华流毒影响作为党史学习教育和队伍教育整顿的重要内容，通过召开民主生活会和组织生活会，进一步检视查找不足、统一思想认识、提高政治站位。

担任北京市公安局长期间高调扫黄、打掉顶级会所“天上人间”的中国司法部原部长傅政华，昨天（10月2日）被中共中央纪委国家监委指涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

傅政华落马两天前（9月30日），中国公安部原副部长孙力军才因严重违纪违法而被宣布“双开”。

现年66岁的傅政华与52岁的孙力军同样出身公安系统，孙力军去年4月落马10天后，傅政华就被免去司法部部长职务，并在同年5月转任全国政协社会和法制委员会副主任。