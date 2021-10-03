中国石油原副总裁凌霄被查

中国石油天然气股份有限公司（简称中国石油）原副总裁凌霄涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前中国石油纪检监察组正对其进行纪律审查，经国家监委指定管辖，四川省监委正对其进行监察调查。

中共中央纪委国家监委网站今天下午通报上述消息。

资料显示，今年58岁的凌霄，江苏吴江人，早期曾在新疆石油管理局工作，历任新疆石油管理局副局长、准东石油勘探开发公司经理、新疆培训中心（新疆石油学院）主任（院长）等职。

2004年，凌霄任中国石油西部管道有限责任公司董事长、总经理，2007年12月任中国石油西部管道有限责任公司执行董事、总经理、党委副书记。

2009年，凌霄任中国石油西部管道分公司总经理、党委副书记，2013年任中国石油西气东输管道分公司总经理、党委书记、西气东输销售分公司总经理。

2016年，凌霄任中国石油天然气与管道分公司党委书记、副总经理、天然气销售分公司副总经理，同时担任天然气销售分公司党委书记，中石油管道有限责任公司总经理、党委书记等职。

2017年12月，凌霄出任中国石油副总裁，今年4月同时担任支持服务子集团党工委委员，随后7月任支持服务子集团统筹协调委员会委员。

上个月，凌霄辞任中国石油副总裁、支持服务子集团统筹协调委员会委员。