中国期待德新政府继续奉行积极务实对华合作政策

中国驻德国大使吴恳强调，无论德国各党形成哪种执政组合，中国都将一如既往地视德国为重要合作伙伴，并期待德国新一届政府能继续奉行积极务实的对华合作政策。

新华社上周五（10月1日）刊登了对吴恳的专访。吴恳认为，中德之间从不缺乏利益契合点，也不缺乏超越意识形态差异的外交和政治智慧，关键是要相互尊重、求同存异，增进对彼此的正确认知，建设性管控分歧。

吴恳说，中国将同新一届政府、议会及各党派保持密切对话与合作。对他而言，应对全球性挑战需要这个世界有更多的信任与合作，而中德应为此共同做出努力。

吴恳也赞扬现任德国总理默克尔是一位有长远战略眼光和重视对话交流的政治家，并说默克尔任内中德关系取得显著发展，这既是双方共同努力的结果，也同她积极务实的对华合作政策密不可分。中德关系定位从“具有全球责任的伙伴”到“战略伙伴”，再到现在的“全方位战略伙伴”，不断迈上新台阶。

吴恳说：“默克尔总理给我最突出的印象就是她愿意以开放的心态去认识和了解中国。她最初对华也曾缺乏了解，但她并未像有些欧洲政客那样固守政治偏见不放、基于主观臆断妄下结论，而是尝试去更多地了解和理解中国。”

他也认为，默克尔对中国的了解越深入，对中国的看法也就更客观和全面，对华政策相应也更加理性和务实。

据香港《南华早报》报道，默克尔倡导与中国展开合作，并与中国保持密切的商业关系，中德关系也在默克尔任内取得显著发展。

虽然中德在新疆和香港课题上有分歧，但是外界在默克尔任期最后几年批评她对中国过于软弱。有可能参与组建新一届联合政府的德国两个政党绿党和自由民主党都呼吁制定更强硬的对华政策。