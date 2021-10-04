职工盟表决解散 港保安局：刑责不会抹走

香港职工会联盟（职工盟）特别会员大会昨天表决通过解散议案。香港保安局对此回应时重申，组织及其成员犯下的罪行，其刑责不会因组织解散或成员辞职而被抹走。

职工盟昨天举行特别会员大会开会并投票，主席黄迺元会后见媒体时说，大会以57票赞成、八票反对及两票弃权，通过解散。

黄迺元说，职工盟解散是香港独立工运的重大挫折，有关决定沉重及无奈，但称不代表工人反抗能力消失。他说，职工盟将向员工提供优于法律的赔偿，余款会摊分给属会。经粗略估计，职工盟尚余约2000万港元（约349万新元）总资产。

据香港政府网发布的消息，保安局发言人昨天回应时强调，警方会继续全力追究任何涉嫌违反《香港国安法》及其他香港法例的组织和人士。

保安局说，会仔细调查曾经收受外国政治团体捐款的香港本地组织，按需要运用《香港国安法》下的《实施细则》和其他相关条例的权力，要求提供资料或採取其他所需行动。

保安局还说，警方会根据证据和法律，依法追究危害国家安全的组织和人士的罪责，确保将有关组织和人士绳之于法。

在北京眼中，成立逾30年的职工盟是民主派内主要几个“反中乱港组织”之一，此定性在修例风波前已确立。

再加上职工盟被认定主力推动修例风波期间的罢工行动，因而被部分港媒和中国大陆官媒指涉嫌收受资助、勾结外力、操控工会进行“反中乱港”活动。职工盟已否认相关指控。

据职工盟网站介绍，职工盟在1990年成立，会员人数约14万5000人，各属会来自多个行业，包括物业管理、清洁、运输、航空、饮食、建筑及社福等。