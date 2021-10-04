绕过国民党团杯葛 苏贞昌面簿公开施政报告

在立法院国民党团杯葛下，台湾行政院长苏贞昌上周未能顺利进行完整施政报告，他因此改为在面簿（Facebook）向民众报告，直接公开完整版施政报告。

在野的国民党选后展现外斗战力，上周通过占领质询台、提出案海等策略，两度在立法院阻挡苏贞昌上台进行施政报告，最后苏贞昌仅能在立委推挤中仓促完成报告以完备程序，但未能说明详细报告内容。

苏贞昌昨晚（3日）直接在面簿贴文，公布行政院施政报告全文，并表示向立法院施政报告是行政院长的宪法义务，人民也有权利知道政府的施政成果有哪些、未来的施政目标是什么。

苏贞昌说，在总统蔡英文领导之下，行政团队全力以赴，严阻冠病疫情、守住非洲猪瘟，提升台湾竞争力，经济成长更可望达到11年来新高。

他还说，政府落实经济成果与全民分享的承诺，替全民减税、加薪、增福利，不但财政能够顾得好，还能继续增加公共建设的投资，让台湾变得更好，这就是“有政府、会做事”。

他除了将施政报告完整版上网，还制作多张图卡细数施政成果，包括“国家安全”“社会安定”、“人民安心”、“永续发展”将是下一阶段政府施政的四大主轴，报告内容中包括如何提升战力团结保台、坚持价值让世界看见台湾、团结防疫、经济成果全民共享，军公教拟适时调薪等，并附上施政报告完整版网络链接供民众查看。