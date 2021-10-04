瑞士山峰误当玉山 江启臣批政府出包企业道歉

台湾外交部的“双十”庆祝影片误将瑞士阿彭策尔山的影片当成台湾“护国神山”玉山，国民党籍立委江启臣历数外交部过去几次出包事件，批蔡英文政府口口声声说要宣扬台湾，但却是“国外的景色比较美”，政府出包却要企业道歉，“这就是蔡政府的爱台湾？”

负责制作的阿赖耶电影有限公司昨天（3日）发布道歉声明指出，制作团队在进行数量庞大的素材档案管理时，因瑞士的阿彭策尔（Appenzell）山区空拍影像与台湾玉山空拍影像画面极为相似，将影片误植，造成最后将阿彭策尔山区的影片上线发表。

台外交部昨天发声明道歉，称已替换为正确的玉山主峰画面，并全面更新影片相关画面，以及13种语言版本的影片。

江启臣昨天在面簿发文列举外交部过往出包事件，包括2016年蔡政府上任首个双十酒会的大型看板将香港街景当成台湾夜市，2017年外交部发行第二代晶片护照内页错把美国杜勒斯机场当成桃园机场航厦等。

江启臣指出，蔡政府对台湾一景一物欠缺认识，同样的错误一再发生，出包时一律卸责承包商，“负责把关、审核的外交部在哪里？”“口口声声说要宣扬台湾，但却是国外的景色比较美，放任误植事件重复发生”。

另外，对于美国政府上月23日在全球半导体峰会上向包括三星和台积电等在内的半导体企业施压，要求交出库存、订单、销售数据等商业机密，蔡英文政府被质疑对企业保护不足，江启臣也批评说，美国说要开放莱猪，政府就配合要人民吞；美国说要卖武器，政府就得挤钱来买；美国说要台积电的机密资料，政府就说给企业自行决定，”现在竟连自己的护国神山也搞错，这就是蔡政府执政治国的态度吗？“

他质疑，“企业有难、政府神隐，政府出包、企业道歉，这就是民进党的勤政、清廉、爱乡土？”