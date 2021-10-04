消息：合生创展拟收购恒大物业约51%股份

消息人士透露，中国房地产公司合生创展打算收购恒大物业约51%股份，收购价格预计在200亿元人民币（42亿新元）左右。

综合中国财联社和第一财经今天（4日）报道，知情人士称，合生创展给恒大物业的估值达到超400亿港元（69亿新元）。

在香港挂牌的中国恒大、恒大物业、合生创展今天暂停交易，恒大另一家子公司恒大汽车则如常交易。

合生创展在香港交易所官网公告中说，停牌与公司将公布关于收购另一家在港上市公司股份的公告有关。

恒大物业之后在另一则公告中解释，公司将“刊发一份根据香港公司收购及合并守则而作出及构成内幕消息，及可能全面要约本公司股份的公告。”恒大集团则说，公司将刊发一份载有内幕消息的主要交易公告。

陷入债务危机的恒大负债高达3050亿美元（4130亿新元），在过去两周内两度没有如期支付离岸债券利息。

知情人士透露，由恒大担保的另一个美元票据昨天到期，意味着投资者在那个时候会收到他们的利息和本金，但由于昨天是周日，真正的到期日为今天。

恒大早前称，他们在上个月30日向持有9月份到期投资产品的人士支付部分款项。据路透社报道，这些投资产品持有者大部分为在岸散户投资者。

知情人士早前透露，中国官方正鼓励国有企业或万科等获国家支持的房地产开发商，收购深陷债务危机的中国恒大集团部分资产。