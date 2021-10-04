朱立伦公布人事布局名单黄健庭任国民党秘书长

台湾在野的国民党候任主席朱立伦今天（4日）公布党务人事布局名单，前台东县长黄健庭担任秘书长，前新北市民政局长江俊霆接任专任副秘书长兼主席办公室主任。

综合中时新闻网和《自由时报》报道，立法委员林为洲、前立法委员李彦秀、台北市议员罗智强，以及立法委员谢衣凤接任副秘书长。

朱立伦办公室说，黄健庭出身企业界，在担任台东县长期间政绩杰出，广受党内外与社会肯定。

党内人士透露，江俊霆是朱立伦从政之初一路相随的核心幕僚，历任桃园、新北等地包括工商、经发、民政局等单位一级主管，与全台各地方人士互动密切、处事手腕细腻，受到各界肯定。江俊霆在未来除了出任专任副秘书长、负责督导组发会业务之外，更将兼任主席办公室主任，负责未来党主席所有的对外事务。

党内人士称，林为洲在党团总召任内表现突出，战斗意志坚强，除了带领党团进行议事攻防外，更能主导舆论话题走向，令人耳目一新。李彦秀出身台北港湖区资深市议员，熟悉社会脉动、也担任过妇女部主任，更对许多新世代妇女、青年的进步议题有所掌握，督导妇女业务可说是适才适所。

党内人士也说，历任党及府发言人、总统府副秘书长的罗智强，在面簿拥百万粉丝，对经营新媒体有独到心法与实战成绩，未来将持续协助全党善用新媒体工具与绿营对战。而出身农业大县彰化的立委谢衣凤，拥有政大经济学博士的高学历专业，初次担任立委问政成绩亮眼，此次出任党职除了象征党内传承，承担起寻找更多优秀青年入党的重任。

朱立伦明早将到国民党中央党部参加党主席交接典礼，前主席马英九、吴敦义将会出席。国民党之后将举行朱立伦上任后的首场例行中常会。