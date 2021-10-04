中国将严查严管“密室逃脱”类场所

针对“密室逃脱”类场所火灾风险大的问题，中国应急管理部消防救援局2日印发了《密室逃脱类场所火灾风险指南（试行）》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引（试行）》，要求从业单位自查自改，相关部门、单位严查严管，确保安全。

据中国应急管理部网站报道，《风险指南》从起火风险、人员安全疏散风险、火灾蔓延扩大风险三大方面，对密室逃脱类场所的火灾风险进行了明确。《检查指引》则从消防安全管理、火灾危险源、重点部位、应急处置能力四大方面，对开展火灾风险检查的重点内容进行了说明。

消防救援局强调，各地要广泛开展宣传警示教育，提示密室逃脱类场所火灾风险，提醒群众关注消防安全，举报身边火灾隐患。对存在重大隐患的密室逃脱类场所，组织新闻媒体集中曝光，以舆论监督倒逼隐患整改、震慑违法行为。要将密室逃脱类场所作为高风险场所开展常态化消防监督检查，精准防范消防安全风险，坚决遏制重特大火灾事故发生。

密室逃脱类场所是在特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所。从业单位为了增强“沉浸式”体验，采用隔断打造光线昏暗的密闭、狭小空间，大量使用灯光、音响、电子游戏道具等电器设备，大量使用布幡、塑料等可燃装饰物，火灾风险高，一旦起火，极易造成人员伤亡甚至群死群伤。