浙江首次向哈萨克斯坦采购煤炭

为解决电力供应紧张的问题，中国浙江省首次向中亚国家哈萨克斯坦采购煤炭。

据中国浙江新闻网站报道，首批从哈萨克斯坦进口的电煤，今早（4日）在浙江浙能舟山六横煤炭中转码头卸货。

据报道，浙江今年在省内经济形势良好的背景下，用煤量同比大幅增加，浙能集团电煤机组长时间处于高负荷状态，使得电煤库存下降。为确保浙江电煤供应的安全稳定，浙江最大煤炭购销企业富兴燃料公司一方面积极与国内供应商沟通，落实长协资源，另一多方调研了解进口煤供应渠道，积极探索新采购模式，大胆开辟新煤源，提前锁定哈萨克斯坦一批优质电煤资源，为当前资源紧张的浙江省高热进口煤资源提供有效补充。

报道也介绍，哈萨克斯坦的海上运煤成本比起陆运成本较低，在目前中国国内电煤价格高企背景下，让哈萨克斯坦煤炭有了采购来浙的经济可行性。这些煤炭也为当前紧缺电煤的浙江省带来了及时雨。

哈萨克斯坦煤资源储量约1767亿吨，位列全球第八，占世界总储量的4%，当地已探明和开采的煤田100个，可提供较为丰富的煤炭资源，且哈萨克斯坦煤热值高、硫份低、灰分低，可与低热值高硫煤炭掺配，满足浙江省内双控（能源消费强度和总量）需求，助力浙江推进清洁燃煤。

浙能富兴燃料公司今年也一直拓展煤炭保供新渠道，于6、7月份的迎峰度夏期间采购两船高热值美国煤，总量13万吨，这也是该公司首次采购美国动力煤。

俄罗斯早前也增加对中国的电力供应。另据央视新闻报道，位于黑龙江省黑河市的中俄500千伏换流站，从昨天起满负荷运行时长从每天五个小时增至16个小时，加大输入黑龙江、吉林和辽宁三个省份，极大缓解中国东北的供电紧张情况。