张亚中700万新台币退休金与民进党约辩二二八议题

台北市光复国小昨天（3日）移除校园内的蒋介石铜像，引发台湾深蓝不满。孙文学校总校长张亚中祭出他台大退休金700万元新台币（约34.2万新元），与民进党约辩有关“二二八”议题，如果他输了，就把700万元捐民进党充做“台独”基金，如果民进党不敢辩，就闭嘴不要再骗台湾民众。

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）日前才抛出中正纪念堂改制为“反省威权历史公园”计划，将拆除蒋介石铜像，昨天又要求位于台北市“国父纪念馆”旁的光复国小拆除校门口的蒋介石铜像。

光复国小昨天将铜像移除，引发外界质疑。光复国小则强调有和家长会沟通，没有收到家长的激烈反弹。

据台湾《联合报》报道，张亚中说，2013年中共在北京西山设立“无名英雄纪念广场”，纪念在台湾死于白色恐怖的1100名地下工作者，其中确认并公布姓名的有846名，名单与前总统李登辉、陈水扁两届政府公布的白色恐怖受难者高度重叠。

他质疑，民进党以国共内战时期、中共在台湾的间谍被枪决来攻击蒋介石，“你不是中共同路人，你是什么？”

张亚中说，为揭穿民进党“二二八”谎言，他愿拿出他在台大退休的700万元退休金与民进党辩论，要求民进党派出三位对“二二八”最有研究的学者专家，通过现场即时转播，让全民共同做见证。

他还说， “台湾能有今天，蒋介石的贡献比蒋经国还要大！”“吃果子拜树头”、“饮水思源”，民进党非但不感谢蒋介石，还要拆铜像，“你们哪一点比得上蒋介石？”

张亚中强调，要阻止民进党继续在台湾行骗，就是揭穿民进党“二二八”的谎言，否则每次选举就拿来操作，中国国民党永远选不赢，“过去国民党太懦弱，每次道歉、落泪”，他要求透过辩论还“二二八”真相，如果民进党不敢，从明天把嘴闭上，不要再骗台湾人民。

