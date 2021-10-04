台民众党插旗新竹市 高虹安任党部主委备战角逐市长

台湾民众党昨天（3日）正式启用新竹市党部，外界传出明年可能参加新竹市长选战的民众党籍立法委员高虹安出任党部主委。

综合ETtoday新闻云、苹果新闻网和《联合报》报道，高虹安昨天也在新竹市成立服务处。到场主持党部和服务处揭牌仪式的高虹安说，目前仍在寻觅更合适地点另立新竹市党部，希望未来能扩大范围，替新竹市民提供更优质的服务。高虹安认为，民众党新竹市党部正式启用，是为新竹市民在地服务的起点。

高虹安已积极布局新竹市地方选务。为了增加经验，党主席柯文哲还曾安排高虹安到市政府“实习”，近距离观摩市政处理流程。

新竹市长林智坚上个月抛出新竹县市合并议题，在新竹市长选战掀起热议。有意角逐新竹市长的高虹安和时代力量立委邱显智早前质疑，此举是民进党为特定个人修法铺路。

年代民调中心针对新竹市长选战所展开的民调显示，来自民进党的行政院政务顾问郑宏辉，以及国民党市议员林耕仁均获得逾两成支持度、高虹安18.9％、邱显智10.6%。

国民党籍立委郑正钤、林为洲、新竹市议员陈启源、李国璋，民进党籍新竹市议员李妍慧、陈建名，以及民进党副秘书长林飞帆也被传出是角逐2022年新竹市长的可能人选。

高虹安外型亮丽有颜值，还拥有高科技背景，被看作是民众党出战2022新竹市长选举的强棒，尤其高虹安从质询“3+11”（机组人员三天居家检疫，11天自主健康管理）决策过程、到频质疑政府的疫苗采购政策，无疑让她的声势大涨。民众党内人士受访时也认为，高虹安选择议题精准、问政亮眼。

现年37岁的高虹安，拥有美国辛辛那提大学机械工程博士学位，毕业后被延揽进入鸿海创建工业大数据办公室，是鸿海集团创办人郭台铭旗下“郭家军”要角。之后获郭台铭推荐，获民众党提名不分区立委，当选后也成为本届立法院唯一拥有数据科学背景的“科技立委”。

今年5月冠病本土疫情爆发，外界将矛头指向机组员“3+11”隔离政策。卫福部对此坦承，调整机组员检疫规定的讨论过程没有作成会议纪录，高虹安怒批太夸张。立法院临时会之后审查纾困4.0预算时，高虹安再提“3+11”，让卫福部长陈时中怒回“不要一直拿这个东西污蔑我们！”一来一往，让外界对高虹安的问政能力留下印象。

高虹安也频批政府认为疫苗采购已足够，本月10日更指行政院送到立法院的追加预算，原本8400亿元（新台币，下同，409亿新元）只剩1600亿元额度，然而1600亿元中却没有看到再追加任何疫苗采购的预算，而只是在年度预算里面增加120亿元疫苗采购，“这个数字远远不够！”，也让人看到她穷追猛打重点议题的功力。

民众党人士也说，高虹安选择议题精准，问政火力猛烈，从她积极在新竹地方奔走，也接下民众党新竹党部主委一职，若出战2022年新竹市市长选战，蓝绿黄都不敢小觑。