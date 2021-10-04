爱奇艺腾讯优酷同日取消剧集超前点播

中国视频网站平台爱奇艺、腾讯视频、优酷今天（4日）先后发布消息，取消超前点播。

爱奇艺会员频道官方微博首先发布消息说，爱奇艺今起正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。

腾讯视频VIP会员官微随后也称，即日起腾讯视频将取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。

优酷会员官微也发布会员声明称，即日起优酷将取消剧集超前点播服务。

超前点播被取消的消息一经发布便迅速登上微博热搜榜，网民纷纷表示欢迎，但同时也担心会员费会不会涨价。

视频平台的超前点播问题长期以来一直都令中国视频网站用户感到不满，中国消费者协会上月9日层在官网发文评论超前点播，“少一些套路，多一些真诚，视频平台VIP服务应依法合规、质价相符”。

对于消费者的投诉和不满，中消协表示，一是超前点播重自愿，逐集限制要取消。二是广告特权应保障，违法推送要杜绝。三是自动续费套路深，计费规则要公平。四是协议不得随意改，用户权益要落实。

今年8月，上海市消保委也曾发文点名热播剧《扫黑风暴》，称腾讯的所谓“按顺序解锁观看”涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

腾讯视频上月1日在官方公号回应说，会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。