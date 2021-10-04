错把雷军当周鸿祎 浙江卫视道歉

中国省级卫视频道浙江卫视一档新闻类节目前天（2日）出现字幕错误，误将小米科技创始人、董事长雷军的介绍姓名条写成互联网公司360的创始人周鸿祎，浙江卫视已撤片、改正并致歉。

综合《21世纪经济报道》、36氪报道，结合出错字幕出现的画面看，当晚的节目切入点应是前不久刚在浙江乌镇落幕的世界互联网大会。画面中雷军正在致辞，但下面的字幕却显示“小米科技创始人 董事长周鸿祎”。

明显出错的字幕引发众多网友对浙江卫视的吐槽：“已经称得上是风靡世界的小米手机的创始人、老总，突然就换人了？”“这个就很尴尬了，这种低级的错误不应该犯？”“小米这期广告费是没给够么？”话题在微博的阅读量目前已达1.2亿。

周鸿祎本人也在微信朋友圈转发了浙江卫视节目截图称“这是我吗”？在雷军昨天发出的两条微博评论中，也有网友贴出了他的名字被打成“周鸿祎”的截图，但雷军本人并未对网友们的玩笑作出回应。

据悉，浙江卫视这档闹乌龙的节目名叫《新闻深一度》，因为2日刚好是周六，按照节目的正常编播，周六刚好是其播出固定特辑《周末面孔》的时候。

对此，浙江广电集团融媒体新闻中心“中国蓝新闻”昨天在官微回应说，10月2日晚，浙江卫视《周末面孔》栏目播出小米科技创始人、董事长雷军的采访，错将“雷军”写为“周鸿祎”。错误发生后，栏目组已第一时间撤片、改正。

“中国蓝新闻”还向雷军、周鸿祎及广大观众、网友致歉，表示将认真吸取教训，杜绝此类问题发生。