台总统府外交部贺岸田当选：盼持续深化台日关系

日本自民党新总裁岸田文雄周今天（4日）在临时国会首相指名选举中当选为日本第100任首相，台湾总统府和外交部分别表达祝贺，盼望持续深化台日关系。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部发布新闻稿说，台日关系密切友好，国民情感坚定深厚。台日共享自由、民主、法治、人权与市场经济等核心价值；在国际方面，台日都爱好和平，也共同支持自由开放的印太地区及以规则为基础的国际秩序，日本也支持台湾的国际参与，并重视台海情势的和平稳定。

台湾外交部强调，期盼在既有的良好基础上，与日本新政府持续深化台日全方位友好实质合作关系，共同促进印太和平、稳定与繁荣。

台总统府发言人张惇涵今天说，总统蔡英文代表政府与人民对岸田首相表达诚挚祝贺，台日面对全球疫情挑战相互扶持、互相协助，充分展现民主伙伴间“善的循环”。

张惇涵指出，台湾将在既有的坚实基础上持续深化与日本的多元合作，期盼“善的循环”展现在各项领域，持续深化台日合作伙伴关系，共同维护区域的繁荣发展与和平稳定。

张惇涵还说，蔡英文也感谢刚刚卸任的日本前首相菅义伟任上对台湾的支持，对于菅义伟任内，日本政府五度驰援疫苗，致力维护台海及区域和平稳定，并欢迎台湾国际经贸参与等行动，再次表达由衷感谢。

岸田文雄此前在竞选期间对中国大陆态度强硬，承诺会把抗衡中国大陆作为首要任务，并强调保护人权、民主和自由的重要性，也对台湾局势提出担忧。

岸田文雄上月29日当选自民党总裁后，中国大陆外交部发言人华春莹在例行记者会上说：“中方愿意同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化各领域的务实合作，推动中日关系沿着正确方向发展。”