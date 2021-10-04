戴琪将就未兑现首阶段协议承诺寻求与中国磋商

美国贸易代表戴琪将在今天（4日）较迟时候说，她下来将就中国没有兑现第一阶段贸易协议承诺，寻求与中国举行磋商，但不会就中国国家补贴和其他结构性问题进行第二阶段谈判。

据路透社报道，戴琪将在美东时间早上10时（新加坡时间晚上10时）在位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）发言，就拜登政府的对华贸易战略进行概述。

美国高级官员透露，戴琪将很快地寻求与中国副总理刘鹤举行视频会议，讨论第一阶段贸易协议，并启动针对性程序，恢复对部分中国商品的惩罚性关税豁免措施。她也不排除征收新关税，以确保中国履行第一阶段承诺。

根据白宫提供的演讲摘录，戴琪将在活动上说：“中国长期以来不遵守全球贸易规范，损害美国和世界其他地区民众的繁荣。”

官员们透露，戴琪将不排除使用任何贸易工具，以确保中国遵守第一阶段贸易协议，但没有提供采取上述措施的时间表。

美国官员说，中国并没有履行第一阶段协议承诺。戴琪演讲摘录显示，她将提到中国做出旨在让农业等在美经行业受益的承诺。

官员们称，美国不会就更深层次的结构性问题，与中国进行第二阶段谈判，例如被指导致全球市场扭曲的大规模重要行业补贴。

官员们也说，戴琪将回顾中国从加入世界贸易组织到第一阶段协议之间，这20年来中国没有兑现的贸易和改革承诺。

其中一名官员说：“我们意识到，中国可能根本不会做出改变，我们必须制定一项与中国打交道的策略，而不是期望中国按照我们想要看到的目标去做。”

据报道，美国将在对华贸易关系方面采取灵活态度，并将根据中国的反应制定行动计划。

