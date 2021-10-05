中国主要城市负债排名出炉

截至去年底，中国地方政府债务余额25.66万亿元（5.40万亿新元），加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元以及国债，中国政府杠杆率57.1%（广义负债率，债务余额/GDP），低于国际通行的60%警戒线，风险总体可控。

据数据宝报道，数据宝、腾讯财经联合推出《城市负债率排行榜》，透视各城市真实负债水平。排行榜显示，地区间负债水平不均衡显现，经济欠发达地区负债率较高，深圳在主要城市债务率最低。

中国政府负债率与去年末相比有所上升，中西部负债较重，东部沿海地区负债较轻，这种区域不均衡的风险值得警惕。

2020年负债率超过50%的城市共有10座，较2019年增加了镇江、哈尔滨。贵阳、天津及昆明的政府负债率超过60%，贵阳略有下降，天津负债率大增，接近80%。

以上述86座城市的负债率地图来看，经济不发达地区负债率相对较高，贵州、云南、新疆等省城市平均负债率居前。福建、广东较低，其中深圳、东莞负债率均低于10%，在全国属于极低水平；河北省五城市平均不到22%，其中廊坊、保定、唐山负债率低于20%。

受新冠疫情的影响，城市债务率普遍上升。85座城市2020年债务率超过100%，75座城市债务率较2019年翻倍。

上榜2020年债务率前10的城市，当年债务率均超过500%，包含四座新一线城市，分别是西安、天津、武汉及重庆，其中天津、武汉首次进入债务率前10。

贵州省的贵阳、遵义居前两名，其中贵阳市债务率高达929%，遵义也超过800%，主要系贵州省奉行举债—投资—发展路径，以及城投公司数量较多，且设施项目建设较多所致；哈尔滨、宜昌、襄阳居第四、第五、第七位，其中宜昌、襄阳去年债务率是2019年的两倍多。

四座一线城市中，广州2020年债务率最高，超过200%，深圳债务率最低，不到20%，但较2019年略有上升。深圳地方政府债务余额不到1000亿元，债务负担较轻，主要系深圳市财政收入较高，接近万亿（包含中央级收入），另外深圳城市本身较小，且城市开发和基础设施已经较为完善，不用再大规模烧钱。北京债务率超过200%，是深圳的10倍有余。

省会城市中，2020年债务率居前的扎堆分布在西北地区，这些城市虽地方政府债务余额不高，城投债也较低，但由于财政收入一般，导致债务率较高。债务率较低的有合肥、杭州、沈阳、银川等，均低于300%；西宁、呼和浩特、兰州债务率均超过400%，但与2019年相比均有下降。非省会城市中，温州、赣州等城市债务率也有下降。