中央广电总台文艺中心：继续支持台湾艺人

针对近日台湾媒体对台湾艺人参与大陆国庆节目的有关报道，中央广播电视总台文艺节目中心发言人回应说，台湾演艺人员来大陆发展，参加晚会等活动，观众喜爱、社会反响积极。对台湾绿媒罔顾事实，动辄对与大陆交往的台湾演艺人员进行威胁恐吓、乱扣帽子，坚决反对。

综合央视新闻和观察者网报道，中央广播电视总台《中国梦 •祖国颂——2021国庆特别节目》于上周五（1日）播出，包括张韶涵、吴奇隆、黄品源等多名台演艺人员与大陆同行同台演出。

有台湾媒体针对台湾艺人登台演出和在微博发送国庆祝福，提及去年欧阳娜娜因献唱《我的祖国》等歌曲，遭到台湾陆委会警告等，中央广播电视总台文艺节目中心发言人回应称，每逢中华儿女的重大节日，中央广播电视总台都会制作文艺晚会等特别节目，邀请港澳台同胞和大陆演艺人员一起参与演出，共享节日荣光。

发言人说，今年的国庆节也是如此。总台推出的《中国梦 •祖国颂——2021国庆特别节目》，仅在电视端就触达观众7815万人次，新媒体话题互动量超过50亿次。无论是艺术水准还是海内外观众的满意度，今年的国庆特别节目都创下了新高。

发言人强调，台湾演艺人员来大陆发展，参加总台主办的文艺晚会等活动，观众喜爱、社会反响积极。岛内绿媒罔顾事实，动辄对与大陆交往的台湾演艺人员进行威胁恐吓、乱扣帽子，只能说是欲加之罪何患无辞，中心坚决反对并重申，继续欢迎台湾演艺人员来参加节目制作，与大陆同胞同台演出。