促大陆停止对台施压 华春莹：轮不到美国说三道四

美国国务院发言人普莱斯当地时间3日敦促中国大陆停止对台施压与胁迫。中国外交部发言人华春莹昨天回应称，台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四，应停止为‘台独’分裂势力撑腰打气。

据中国大陆外交部官网上的信息，有记者昨天在例行记者会上提问：“美方对中方在台湾附近军事挑衅活动深表关切，此举易引发误判，破坏地区和平稳定，敦促中方停止对台施压与胁迫。美将依据美中三个联合公报及“与台湾关系法”、“对台六项保证”维持对台承诺，支持台加强自卫能力。中方对此有何评论？”+

中国大陆昨天（4日）共派52架次军机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），也是台湾国防部去年9月17日发布解放军军机动态以来，数量最多一次。此前，大陆从10月1日至3日已不分昼夜共出动93架次军机进入台湾西南防空识别区。

华春莹回应时说：“美方有关言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。”

她称，一段时间来，美方在售台武器、加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，包括出台7.5亿美元（10.18亿新元）售台武器计划，“美军机降落台岛，军舰频频过航台湾海峡等。这些挑衅行动损害中美关系，破坏地区和平稳定，中方坚决反对并采取必要应对措施。”

华春莹还敦促美国纠正错误，并指在台湾问题上，美方应该遵守的是一中原则和中美三个联合公报规定，而不是自己单方面炮制的什么东西。