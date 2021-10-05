消息：北京搁置反外国制裁法在港立法

港媒引述消息人士报道，北京已拍板搁置《反外国制裁法》在香港本地立法，预料短时间内不会再提出。有香港金融机构及中资高层曾直接向中国国务院副总理刘鹤反映，担心《反外国制裁法》将令香港金融机构“两面不是人”。

据香港01报道，中国全国人大常委会将于本月19日至23日召开会议，外界关注《反外国制裁法》（简称《反制裁法》）是否会再度提上议程。中国全国人大常委谭耀宗透露，暂时未收到通知会继续有关讨论。

有商界人士透露，香港金融机构及中资高层曾向国务院副总理刘鹤陈情，担心将《反制裁法》纳入香港《基本法》附件三，会令金融机构左右为难，执行或不执行某方要求皆动辄得咎。据指出，《反制裁法》一旦纳入《基本法》附件三，反而为美国提供理由扰乱香港金融稳定，自招麻烦，更有可能令外资转投其他国家或地区。

不过有香港资深建制派人士认为，不相信中央政府会放弃反制外国制裁手段，中央可能考虑到香港的实际情况而暂缓，但即使不再推进本地立法工作，港府仍有不少行政措施可回击外国制裁。

被问到搁置《反制裁法》是否有利香港营商环境、释除部分人士忧虑时，金融界立法会议员陈振英坦言难以评估，并称曾经听过一小部分业界人士对《反制裁法》表达忧虑，搁置《反制裁法》本地立法可令这小部分人放下心头大石。他也说，中央最近推出前海方案、理财通、债券通等，业界可专注发展业务。

行政会议召集人陈智思出席活动时说，国家已就《反制裁法》立法，香港在某种程度上须跟随，不过作为国际金融中心，香港需要时间研究本地立法方式，相信中央会体谅，并给予香港足够时间考虑如何避免对金融业造成不必要的影响。

中美关系近年持续恶化，中国全国人大常委会今年6月通过《反制裁法》，列明任何组织和个人不执行、不配合实施反制措施的，会被追究法律责任。有香港金融界人士忧虑，在港外资银行若执行外国政府的制裁令，会违反《反制裁法》。

但8月17日至20日举行的中国全国人大常委会第三十次会议，却未如外界预料般，就《反制裁法》纳入香港《基本法》附件三议案进行表决。