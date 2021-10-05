湖南湘阴回应“农村大龄男青年择偶难”：鼓励女青年留在家乡

针对农村大龄青年择偶难问题普遍和突出，农村大龄未婚男性的婚姻问题正逐步由个人问题转化为社会问题，湖南湘阴县政府网站上周四（30日）公布县民政局就政协委员《关于重视农村大龄青年择偶难的建议》所作答复时指出，要教育和引导农村女青年进行热爱家乡、建设家乡，鼓励她们留在家乡，改变家乡的面貌，努力降低农村男女青年失调的比例。

湘阴县民政局指出，要加强宣传引导，做好移风易俗。引导群众落实家庭和个人主体责任，自我约束、自我控制和自我管理，自觉抵制请客送礼、大操大办等陈规陋习。通过大力推进婚育新风进万家宣传活动，引导人们移风易俗，逐步摒弃农村结婚的繁杂仪式和昂贵的彩礼聘金，树立节俭的婚姻观。同时教育和引导农村女青年进行热爱家乡、建设家乡，鼓励她们留在家乡，改变家乡的面貌，努力降低农村男女青年失调的比例。

民政局还提出，简化投靠手续，方便投靠落户。搭建相亲平台，创造交流机会。为增进青年之间的友谊及思想交流。解决青年的婚恋交友问题。同时，做好就业工作，提高收入水平。对农村转移就业劳动者和城镇登记失业人员，要重点开展初级技能培训，使其掌握就业的一技之长，并与各职业学校、培训机构加强协调配合和工作对接，聘请湖南农大、师大等名校师资力量和行业资深人士授课，确保培训质量。

广西陆川“统计农村中青年未娶媳妇人数”一事上月也引发热议。陆川县委要求各镇以及县民政局等单位，围绕“陆川县基层反映农村中青年找不到媳妇的困难问题及对策建议”报送信息，要求各镇详细调查统计中青年未娶媳妇人数、剖析原因，提出对策等，县民政局、县总工会、团县委、县妇联、县残联根据单位实际工作详细剖析问题所在，提出切实有效对策建议。

