港第三批区议员宣誓 16人有效性存疑

香港特区政府昨天（4日）举行包括北区、大埔、西贡和沙田区议会在内的新界东四个区议会的区议员宣誓仪式，34人获确认宣誓有效，16人宣誓有效性存疑，需提供额外资料。

根据特区政府公布的安排，所有在任区议员将分四批宣誓，昨天举行的是第三批区议员宣誓。

综合香港明报及星岛日报报道，新界东四个区议会昨日分时段在北角社区会堂宣誓，宣誓前西贡区议员余浚宁在面簿（facebook）表示已辞职。

据港府昨晚的新闻公报，四区各有七至10名区议员宣誓获确认，包括候志强等多名乡事派、西贡区方国珊等。北区区议会主席、非建制派罗庭德也获确认，他此前被建制派指他在当选区议会主席后曾高呼“光复香港、时代革命”。

北区区议员、民主党黄凯盈缺席宣誓，港府称黄凯盈已向监誓人提出未能出席宣誓仪式的理由，并要求监誓人为其另作宣誓安排，监誓人正处理其个案。

大埔区议员姚钧豪涉非法集结案正在服刑，监誓人认为目前为他安排宣誓并非合理切实可行，若姚钧豪的情况有变，且届时他仍担任区议员，政府会另行安排。

民政事务局长徐英伟对另外16人所作的宣誓有效性存疑，发信要求他们提供额外资料，其中多人涉参与民主派初选、设初选票站等，包括沙田区议会主席李志宏。

李志宏说，徐英伟要求他从三方面解释，包括“35+初选”、“香港人要求中止独立关税区地位之联署”和展示有关港独口号标语，有关行为如何拥护《基本法》，要在周四下午5点前回复。

他强调自己从出生到现在都拥护《基本法》，不理解为何会被认为不拥护，而且初选案仍在审讯过程中，不明白为何当局可以这么快裁定违反《基本法》。

香港区议员被安排自上月10日起分批宣誓遵守《基本法》及效忠特别行政区，以符合“爱国者治港”的政治要求。

第一批和第二批区议员宣誓已分别于上月10日和24日举行，首批宣誓的24人中有七名泛民人士被指宣誓无效，即时失去议席。第二批宣誓的50多名区议员中，有一人拒绝宣誓而即时丢失议席，另有10人宣誓无效，议席遭撤销。