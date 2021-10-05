华为支付试水 支付宝迎来新对手

华为3月收购了一张支付牌照，表示希望通过此次收购，给消费者提供更丰富的数字生活服务。据悉华为支付10月4日试水。分析认为，新形势下，腾讯微信支付、支付宝迈出了开放的脚步。未来，华为支付是否在微信、淘宝上线，还需进一步观察。

据《中国证券报》报道，消息人士透露，华为支付10月4日已经开始试水，应用场景是华为开发者大会2021门票销售。活动时间为9月24日至10月10日。活动期间，通过“华为钱包”扫码支付华为开发者大会2021（Together）门票，在“华为应用内支付收银台”选择“华为支付” 已支持的银行卡购票，单笔订单金额满200元（人民币，下同，约40新元），即可享受立减50元优惠。

据悉，活动仅支持华为钱包9.0.14.311及以上版本、HMS Core 6.1.0及以上版本。

不过，记者注意到，目前在“华为钱包”的应用场景内购买商品，还没有“华为支付”这项选择。这也意味着，销售华为开发者大会门票选择华为支付，或是一次试水。

今年3月，华为通过收购拿下支付牌照。天眼查显示，3月29日，深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。

资料显示，深圳市讯联智付网络有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元，公司经营范围含电子支付、互联网支付、计算机技术服务、数据库及计算机网络服务、在线数据处理与交易业务、信息服务业务等。

中国人民银行官网信息显示，2014年7月，深圳市讯联智付网络有限公司获得支付牌照，业务类型为互联网支付、移动电话支付、数字电视支付，业务覆盖范围为全国。最新信息显示，目前业务类型仅为互联网支付、移动电话支付，有效期至2024年7月。

对于拿下支付牌照，今年3月底，华为方面公开回应，希望通过此次收购，给消费者提供更丰富的数字生活服务，为消费者打造更安全、更便捷的全场景智慧体验。

移动支付已成为消费者使用的重要支付方式之一，这也吸引手机厂商入局。中金公司研报显示，2020年有74%的用户每天都使用移动支付。移动支付的小额支付特征日益显著，单笔支付金额在100元以下的占比38.4%。

国信证券指出，多个互联网巨头已获得互联网支付牌照，但受限于用户数及使用场景，尚不能大规模推广。目前具有第三方支付牌照的互联网巨头包括阿里、腾讯、网易、苏宁、京东、百度、新浪、美团、唯品会等，拼多多已间接通过收购方式获得牌照。

此外，2020年，字节跳动创始人张一鸣旗下公司通过收购拿下支付牌照。

国泰君安分析称，目前，第三方支付市场已形成支付宝、财付通（微信支付）两大巨头占据主要市场份额的市场格局，中国第三方移动支付市场两者的份额共计约94%，其中支付宝市场份额在55%左右，而财付通市场份额基本在39%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势。

近期微信支付和支付宝迈出了开放的步伐。腾讯微信支付表示，正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。支付宝表示，支付宝向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家；支付宝、云闪付扫码互认。

