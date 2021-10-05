光明日报谈如何打消家长对职教本科顾虑

针对如何打消家长对职教本科的顾虑，实现高质量发展，中国官媒《光明日报》今天发表署名文章引述专家指出，职业本科院校的标签，不能仅是相关院校招生宣传的噱头和资本，职教本科要精练内功，积极培育健康的专业生态系统，增强专业的可持续发展能力，实现专业教育与通识教育、专业教育与创业教育的有机融合。

文章说，，随着高校陆续开学，读“职教本科”不再是“没考好”的次选。但是，不少职教本科学生也坦言，家长们依然不能“自豪地说出孩子的学校”。 职教本科的建设与发展，是家长担忧的地方。



文章引述天津大学教育学院副院长潘海生指出，“职业本科教育的发展既要避免对普通本科的简单模仿，也要避免对于现有高等职业教育的‘路径依赖’。如何避免职业本科成为职业教育和本科教育机械相加的产物，实现内涵与特色发展，是当前职业本科院校需要重视的问题。”



浙江省现代职业教育研究中心副研究员王亚南提醒说：“当前我国本科职业教育发展尚处试点阶段，院校设置标准、专业教学标准、师资标准、学位授予标准等关键制度元素都处于缺乏的状态。”“如若没有完备的制度体系作为支撑，势必将造成本科职业教育发展停留于试点层面，而无法最终成为我国教育体系的重要构成。”



南京工业职业技术大学党委书记吴学敏说：“关键在转变”，职教本科的培养定位要向创新型技术技能人才转变提升，要将这一定位落实到各个专业的人才培养目标和培养规格之中，把培养定位转化为知识、素质和能力要求，转化为课程标准、教学内容和质量标准；同时，按照能力导向、课程结构模块化和“专创融合”思路，重构培养方案和课程体系，对课堂教学、实践教学和创新活动等进行一体化设计。

“与此同时，单纯的‘双师型’已不能满足创新型技术技能人才培养的需求，应该同步向专家型双师转变提升。”吴学敏指出，这既是关键问题、也是难点问题，需要综合施策，全方位推进。

“更需要的是，职业本科院校的标签，不能仅成为相关院校招生宣传的噱头和资本。”天津大学教育学院副研究员宋亚峰认为，职教本科要精练内功，积极培育健康的专业生态系统，增强专业的可持续发展能力。“对单个专业而言，首先应科学设定专业培养目标，实现专业教育与通识教育、专业教育与创业教育的有机融合。还应积极借鉴国际应用型人才培养标准，例如《华盛顿协议》《悉尼协议》等工程教育国际认证体系。

同时，也应积极培养高素质高水平的专业带头人和师资队伍，加强课程建设和教学方式变革。对专业群体而言，应积极搭建各类平台，促进本专科专业的有效对接和差异化发展，促进专业之间的交叉融合，发挥专业群的协同集成效应，精准对接区域经济产业结构与支柱产业。同时也要做好规模与质量、热点与特色之间的抉择，合理配置各类资源，‘重点专业重点投入，一般专业一般投入，特色专业特色投入，淘汰专业停止投入’，重点打造各自的品牌专业与特色专业，维护专业生态系统的多样性。”