大陆军机绕台 苏贞昌：台湾唯自助才有人助

中国大陆昨天共派出56架次军机，飞入台湾附近的西南防空识别区（ADIZ），为单日历来最多。台湾行政院长苏贞昌今天指责大陆越来越过分，台湾一定要增强自己、团结一起，唯有自助、才有人助。台湾陆委会昨晚则说，大陆军机此举升高区域紧张，要求北京当局立即停止非和平、不负责任的挑衅行径。

根据联合新闻网报道，苏贞昌今天上午到立法院作施政报告及备询，接受媒体采访时说，台湾一定要警觉，大陆越来越过分了，世界也都看到大陆一再侵害区域和平，对台湾的压迫。

苏贞昌说，台湾人要自强，也看到台湾总统蔡英文一直支持军队，台湾人一定要增强自己、团结在一起，增强力量，大陆才不敢轻易动武，唯有自助、才有人助。

台湾陆委会昨晚以书面形式抗议解放军连续多日在台周边海空域进行大规模侵扰演训，严重破坏台海和平稳定现状、升高区域紧张，要求北京当局立即停止非和平、不负责任的挑衅行径。

陆委会指出，大陆不放弃对台用武，频繁在台周边海空域进行军事滋扰，严重违反国际关系和平准则。

陆委会表示，大陆霸道侵犯、企图胁迫台湾接受其错误的政治主张，是制造两岸紧张的罪魁祸首，更已威胁区域安全秩序，完全无助于两岸良性互动，台湾人民绝不会屈服妥协。

陆委会还指出，台湾已充分掌握大陆军队动态并做适切应处，也积极与友台国家密切沟通合作，共同遏制大陆恶意挑衅及危害区域稳定。

根据台湾国防部公布的消息，昨天进入西南防空识别区的军机包括歼16战斗机38架次、苏恺30战机两架次、运8反潜机两架次、空警500预警机两架次、轰6轰炸机12架次。总架次是台湾国防部自去年9­月17日起公布这类数据以来最多的一天。