国民党再占立院杯葛议事 苏贞昌：长敌人威风

台湾立法院会今将继续邀请行政院长苏贞昌进行施政总质询，国民党立委今早再度集结，冲入场内占领官员席、备询台，准备继续杯葛议事。

综合台湾《联合报》、ETtoday新闻云报道，今早7时议场一开门，国民党团即率先进入占据官员席、质询台，在议场摆放“继续战斗中”、“程序正义已死”等标语牌，持续表达相关诉求。

立法院副院长蔡其昌随后宣布休息，党团协商后再进行处理。

苏贞昌今天指责说，国民党对一直要并吞台湾的中国大陆，都可以说要求同存异，对自己的政府、政党，却一直武斗闹场。

他还说，国民党妨碍政府运作，阻止在野小党质询，只会增长敌人威风、减少民众支持，希望国民党要深思。

民进党立法院党团总召柯建铭昨晚说，协商的大门永远敞开，“我们不会以大欺小，而是会以大事小”，希望能维持国会正常运作。他呼吁蓝营不要放弃监督权，否则连小党都抨击国民党是不是在护航执政党，国民党必须想清楚。

因不满行政院“3+11”（航空机组人员返台居家检疫三天、采检阴性再自主健康管理11天）专案报告，内容否认该政策与5月台湾本土疫情爆发关联，国民党团自本会期开议以来，已四度杯葛院会。

上周五（10月1日），国民党凌晨动员在立院上演抵制苏贞昌报告的攻防战，与民进党立委爆发推挤冲突，最终院会空转一天。

