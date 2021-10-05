港中联办副主任访九龙商户：中央要求深入基层、遍访民情

香港中联办副主任罗永纲上周六（2日）访问九龙总商会和多家九龙区商户，并称中央高度重视如何解决香港市民现实难题，要求中联办官员深入基层、遍访民情，了解市民有什么需求、困难和愿望，共同研究推动解决。

根据香港01新闻报道，罗永纲当天先访问九龙总商会，称多个行业代表与他一见如故，分别就如何推进香港青年大湾区就业创业、中医药业发展、旅游业走出困局等八个受关注的问题提出意见建议，有代表用自身实例讲述了小企业面临“通关和跨区融资”两大难题，跨区融资难让他们经营发展“断粮”，还称有青年代表表示对大陆信息了解不足，即使有心前往大湾区发展，却难以找到资讯、前往适合自己发展的城市。

罗永纲说，欢迎代表们以书面反映情况，以便更常态地了解其需求和想法，“大家有什么困难，有什么好的建议，都可以提出来”，他还说：“中央高度重视如何解决香港市民现实难题，在出台一系列惠港政策的同时，要求我们深入基层，遍访民情，了解市民有什么需求、困难和愿望，共同研究推动解决。”

罗永纲随后访问九龙区多家商户，包括西式饼店、服装店、家庭经营40年的藤器店及三代传承的中医诊所。罗永纲表示，在经济下行压力下，这些店铺能够生存，很大程度上是良好质量保证和社会信誉，“但尚在工作中的老年人就不得已要动用自己的养老积蓄来维持经营，令人揪心”。

他访问了数家中医诊所，三代从医的黄医师向罗永纲介绍说，虽然现在政府允许中医使用压舌板，但在法律上如果中医师用压舌板的话，就是非法行医，始终令人心存顾虑，认为在诸多限制下，中医药业发展很困难，急需政策拆墙松绑。

罗永纲说：“今天短短的时间只是一个开始，有什么心里话，请大家对我们说，今后我们会长期主动深入市民，一直与大家保持良性互动。”