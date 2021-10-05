中国重点城市土地流拍率升至27%

克而瑞地产研究中心10月4日发布的报告显示，2021年以来，中国土地市场迎来了重点22城“集中供地”新政，市场热度从上半年高热转向三季度“量价齐跌”，在第二轮集中供地新规之下，溢价率呈现出下行趋势，尤其是9月溢价率降至3.9%的历史低位，流拍率较首轮集中土拍明显上升。

据澎湃新闻报道，在二轮集中供地中，流拍已经成为了土拍市场上的高频词汇。

自今年下半年以来，房地产行业资金环境明显收紧，同时7月末以来以22个集中供地城市为代表的重点城市纷纷调整了供地规则，尤其加强了对房企购地资金和竞拍资格的审查。

在此影响下，第三季度房企拿地积极性明显受挫，福州、成都、天津、济南、青岛等多个集中拍地的城市均有多宗土地遭遇中止出让，金华、嘉兴等热点城市的集中土拍也遇冷，导致第三季度土地流拍现象显著增多，9月重点城市的土地流拍率已飙升至27%。

而7月、8月、9月三个月的流拍率均明显高于2020年同期水平，特别是二轮集中拍地的高峰期9月份，流拍率同比上升了17个百分点。克而瑞预计，接下来在热点城市市场调控易紧难松、房企资金链紧张的影响下，重点城市的流拍率预计还将延续高位运行。预计2021年全年，中国土地市场成交规模较2020年将明显回落。

在土地成交方面，自从2021年7月开始，中国336城土地市场成交量逐月回落。从前三季度土地成交情况来看，累计成交面积大幅下滑，成交金额也同比下降了8%，土地市场成交规模明显萎缩。

数据显示，截至9月23日，第三季度经营性土地成交建面达到35347万平方米，比第二季度下降36%，比去年第三季度降幅更是高达45%。前三季度成交总建筑面积为134597万平方米，同比也下降了25%。

从溢价率水平来看，今年前三季度土地成交溢价率14.5%，与上半年整体溢价率相比下降2个百分点，和2020年同期微降0.5个百分点。第三季度市场热度较二季度下降8.7个百分点至8.2%。

分月来看，7月、8月份市场热度较二季度已经有所下降，受房企现金流紧缩的影响，降温趋势在9月份愈发明显，降至3.9%，创下历史新低。各能级城市溢价率表现一致，三季度溢价率环比均下滑。其中，二线城市降幅最为明显，整体溢价率由17%降至4%。

其中，溢价率超过20%的仅有五个城市，较二季度明显减少，其中徐州、盐城和杭州三城位于长三角。总体来看，三季度长三角土地市场热度高位回落。

分城市能级来看，各能级城市成交表现均不及二季度，尤其是一线城市，三季度成交量环比下滑了89%，同比降幅也高达79%；二线、三四线城市成交建面也环比分别下降65%和20%，供地量较二季度明显缩减。受集中供地政策的影响，各能级城市前三季度表现均不及同年同期，尤其是三线城市，比去年同期降幅高达25%，供地力度明显减弱。