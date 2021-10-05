林郑预告施政报告：重点关注房屋土地 通关为头等大事

香港行政长官林郑月娥说，明天她将发表任内最后一份《施政报告》，重申非常重视这份报告，也收集了很多意见，包括3800份书面和电邮的意见书。林郑月娥说，报告沿用天蓝色作封面，预计要两小时读完，篇幅跟以往相近。林郑说，市民十分关注房屋和土地的问题，也明白大家关注通关，强调与内地通关比国际通关更重要。

根据《星岛日报》报道，林郑月娥指，明天发表的《施政报告》当中包括附篇，预告附篇今年特别长。她说，因为是最后一份，故她在附篇特别交代下，总结一下任内措施。

林郑月娥表示，经过中央两大举措，包括国安法及完善选举制度，令香港回复稳定，不少人跟她说“是时候做事”，认为目前的香港是“新局面”。她还说，今年是“十四五”规划开局之年，早前亦公布了前海方案，可视之为“新机遇”。

林郑月娥指出，香港将迎来新的局面，故《施政报告》以“新局面、新机遇”作背景。她说，虽然疫情仍困扰大家，但她强调，政府会努力争取“通关”，强调香港的势头是好。对于有专家曾指“通关”要求应贴近内地措施和基准，林郑月娥说，明白大家关注通关，强调与内地通关比国际通关更重要。

林郑月娥表示，明日公布的施政报告，将会重点聚焦未来，包括经济发展以及融入国家发展大局，她亦指明白市民希望的重中之重，是解决房屋土地问题，施政报告亦将通关视为头等大事。

林郑月娥还说，由于在8月及9月已先后公布纾减租金收费和延长担保贷款等措施，因此施政报告不会有篇幅针对疫情支援，但各司局长会因应疫情，适时提出措施。

至于中国人大常委会原订于今年8月的会议上，审议将《反外国制裁法》纳入《基本法》附件三的议案，但最后委员长会议决定暂不表决议案，并对有关问题继续进行研究，行政长官林郑月娥则表示，没有收到中央就在港实施反外国制裁法的时间表。

林郑月娥强调，中央到需要处理《反外国制裁法》时，会认真考虑香港国际金融中心地位。她说，特区政府及她本人都支持国家实施反外国制裁法，重申认为如果需纳入基本法附件三，透过本地立法进行咨询，会是更配合实际环境的做法。

