王者荣耀成为全球首个累计收入破百亿美元移动游戏

中国互联网巨头腾讯旗下MOBA手游《王者荣耀》累计收入破百亿美元，成为全球首个达到这一成就的移动游戏。

综合游戏网站3DMGame和新浪财经报道，Sensor Tower最新数据报告显示，自2015年发售以来，《王者荣耀》 已经累计收入突破100亿美元(约135亿新元），达到了新的里程碑。

报告还显示，《王者荣耀》在谷歌Play和苹果App Store仅在今年就赚取了超过20亿美元，以巨大优势登顶了今年的收入排行榜。排名第二的《Brawl Stars》（Supercell）在今年1月至8月之间仅赚取了3.2亿美元。第三名是手游《Legends： Bang Bang》，同期收入为2.22亿美元。

《王者荣耀》是一款基于中国历史人物的多玩家、多角色竞技游戏，在中国非常受欢迎。

不过，在中国官媒《经济参考报》今年8月3日发表文章直接点名《王者荣耀》，称其拥有“病毒式传播和无可复制的玩家粘性”后，腾讯当天宣布将从《王者荣耀》试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措，包括对未成年用户在线时长进行限制，未满12周岁未成年人（“小学生”）禁止在游戏内消费，打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人帐号的行为等。

中国国家新闻出版署8月30日再发布规定，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。