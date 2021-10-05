朱立伦正式就任国民党主席

国民党主席交接典礼上午在中央党部举行，新任主席朱立伦10时正式就任国民党主席，前来参加交接典礼的有台湾前总统马英九、前国民党主席江启臣、洪秀柱等。朱立伦在致词中感谢大家给曾经失败与挫折的他再一次的机会，并称从今以后国民党是一个战斗团队。

综合东森新闻台和联合新闻网报道，朱立伦说，面对民进党，他一定要秉持战斗的精神，不论接下来面对的罢免案、公投案或是明年底的选举、2024的重返执政，都要一起努力，“国民党必须随时准备战斗，没有任何懈怠空间”。

朱立伦也感谢卸任主席江启臣对国民党的奉献、承担和一年半的辛劳，以及孙文学校总校长张亚中理念与彰化县前县长卓伯源的改革意见。他说，接下来他担任队长，就是要带领国民党团结在一起，国民党是一个大家庭，可以有不同意见和想法，但都能团结在共同目标和创党的中心思想之下。接下来的国民党是一个团结、连结和战斗的国民党。

朱立伦还说，他要找回20、30万的失联党员，或许他们对党失望和不满，但要把他们找回来，接下来国民党要推动党员回娘家的计划。

朱立伦强调，国民党不仅是团结的国民党，也是连结的国民党，两岸关系依据前主席，依党章党纲建立两岸交流平台，唯有让两岸创造更和平的环境，才能对台湾人民最有利；也要连结国际，不管是美国、日本还是东南亚各国。

朱立伦说，现在国民党有最年轻的党务一级主管（文传会主委凌涛），希望年轻人来改变、加入国民党，国民党来连结年轻人，许多进步议题不管是环保、气候变迁、高房价、新创、低薪以及社会不公不义的议题，将来都是国民党重要的民生议题。

朱立伦强调，从今以后国民党是一个战斗团队，面对现在无能又鸭霸（霸道）的民进党，必须透过国会监督、地方制衡、选举、罢免、公投，每一项民主程序来真正压制、打败、胜过民进党。

朱立伦透露，关于副主席的人选，会在月底全代会上公布。据朱立伦规划，前台东县长黄健庭为中央委员会秘书长，前新北市民政局长江俊霆接任专任副秘书长兼主席办公室主任，立法委员林为洲、前立法委员李彦秀、前革实院长罗智强、立法委员谢衣凤接任副秘书长。

至于有关前台东县长黄健庭担任秘书长一职的争议，朱立伦受访表示，党内有人对于去年蔡英文政府曾邀黄健庭担任监察院长一事，有不同想法，但黄健庭第一时间就跟他通电话，也表达得很清楚，监察院是独立机关、超越党派，但如果无法接受党的祝福，他会立即退出，后来黄健庭也遵守这个诺言。

朱立伦说，很感谢黄健庭愿意在党最艰困的时刻，以志工的精神，跟他们一起扛重担、跳火坑，黄健庭也表示以基督徒的精神，希望为党奉献、牺牲、努力，相信一定可以争取到更多党员同志跟社会的支持。

对于行政院长苏贞昌批国民党团只会闹场，朱立伦则呼吁，苏贞昌对于施政不当防疫漏洞百出，造成800多条人命死亡，这样惨痛的事实应该要沉重道歉，对于纾困也要顺应民意，不要当鸭霸内阁，无视民众心声，国民党是跟民众站在一起，他多次表达苏贞昌道歉面对民意，才是理性的回应。

也是国民党前主席的马英九则在典礼仪式上痛批民进党，批评蔡英文完全执政五年，却独裁霸道、有权无责，他期许新上任的朱立伦能捍卫国民党在两岸关系、外交政策、能源政策等各方面的正确理念，加强国民党的青年政策，大幅提升年轻党员的人数，让社会看到国民党在改革后的成果，再次赢回台湾人民的信任。

卸任主席江启臣在交接典礼上发表感言称，今天看到现场历任主席共同出席，一起参与党内民主程序交接的过程，证明“我们一起，就是团结”。

他说，团结是具体的行动，是回归制度。这一次的选举，证明了国民党是一个成熟的民主政党，是一个可以竞争激烈，但更会迅速凝聚，一致对外的政党。

江启臣还说，在民主的制度下，用选票革命，不但要下架不适任的民意代表，下架背离民意的政策方向，更要进一步下架这个政府，让制定背离民意政策的阁揆下台。

他感谢大家过去对于各项党务推动的支持与付出，并说在这个过程中，可以有不同的立场跟意见，但是大家信念都是守护“中国国民党”、“中华民国”这个共同的信仰。