福州和厦门再落榜特大城市

作为中国各省份中GDP总量位居第七的东南沿海发达省份，福建至今仍无一个特大城市，这也是当前福建区域经济发展的一大短板。福建省自然资源厅公示《福建省国土空间规划（公众版）》提出，将发挥两大都市圈极核带动作用，支持福州、厦门打造500万人口以上特大城市。

据第一财经报道，中国国家统计局公布的《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》显示，根据第七次全国人口普查数据，按照城区人口排序，中国超大城市增至七个，分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市增至14个，分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。

值得注意的是，传统计划经济时代的大区中心城市，全部进入到超、特大城市行列。从区域分布来看，当前中国的超、特大城市增至21个。这其中，七个超大城市，有四个是直辖市。其余三个超大城市和14个特大城市来自广东、山东等12个省份。

一般来说，直辖市以外的超大城市和特大城市，主要来自经济大省、人口大省的中心城市。比如第一经济大省广东数量最多，拥有两个超大城市、两个特大城市。第三经济大省山东也有两个特大城市，第二经济大省江苏和第四经济大省浙江各有一个特大城市。在中西部地区，西部第一经济大省、人口大省四川拥有一个超大城市，户籍人口第一大省、中部经济第一大省河南也拥有一个特大城市。此外，中部另外两个GDP总量位居前十的省份湖北、湖南都各拥有一个特大城市。

也就是说，GDP前十省份中，只有位居第七的福建，目前尚无一个城市进入到超、特大城市行列，在东部沿海几个经济发达省份中，也只有福建还没有特大城市。

那么福建为何没有一个特大城市？厦门大学经济学系副教授丁长发认为，福建过去在计划经济时代沉淀下来的要素较少，基础较为薄弱。比如，由于地处海防前线，计划经济时代福建的大型工厂企业很少，重工业、大项目少，也就影响了人口集聚，原有的城市基础都比较小。不光是工业企业，计划经济时代福建的教育、医疗等资源沉淀都比较少，这也影响了城市的发展。

以厦门为例，1978年厦门地区生产总值仅4.80亿元（人民币，下同，1.01亿新元），财政总收入仅1.55亿元。到1980年，厦门城区面积也仅13.8平方公里，也就中山路、思明南等几条街区。

同时，作为沿海地区山地最多、平原最少的省份，福建地形地貌呈现“八山一水一田”的格局，在这种情况下，过去很长一段时间，福建对外交通十分落后。丁长发说，虽然近十年来福建的交通大幅改善，实现了市市通高铁，但过去很长一段时间交通太落后，交通落后也影响了产业和人口的集聚。

随着中国经济发展进入到转型升级的新阶段，中心城市对区域经济的引领作用日益凸显。通过中心增长极的发展，集聚区域内最好的要素，才能够吸引人才，对接外部高端产业的落户，进而带动区域经济的发展。

当前，中心城市平台不突出，已经成为福建经济发展的一个短板。由于中心城市平台小，没有形成丰富的现代产业集群，导致吸引不了人才，甚至人才外流。一些知名企业为了进一步发展，也将总部迁到上海，少部分到了深圳。福建省内唯一的985大学厦门大学，2019届毕业生本省留存率仅为33%，在各大名校中，这一比例比较低，大量的厦大毕业生选择到深圳、上海等大城市就业。

在高新技术产业方面，福建几个主要城市的高新产业发展方面与长三角、珠三角、京津以及中西部的成都、武汉等地的差距都比较大。其中，福建省高新企业数量最多的厦门仅位列第27位，福州数量少于太原，福建经济第一大市泉州高新企业数量仅为1037家。

当前，福建正在积极做大做强中心城市平台。福建省自然资源厅公示的《福建省国土空间规划（公众版）》提出，要稳步提升新型城镇化水平，至2035年全省常住人口4700万人左右，全省常住人口城镇化率78%以上，其中要支持中心城市扩容提级，支持福州、厦门打造500万人口以上特大城市。

福建省自然资源厅提出，要发挥两大都市圈极核带动作用。其中福州都市圈要实施强省会战略，以中心城市引领都市圈发展，带动莆田、宁德、南平共筑都市圈一体化发展新格局。闽南的厦漳泉都市圈要优化都市圈内部空间结构，一体化构建多层次区域轨道交通廊道与城市创新集群，形成要素自由流动、充满活力的同城化发展区。

丁长发认为，做大中心城市关键是为了做强，福州和厦门在做大城市规模的同时，关键要提升发展的质量。发展高新产业，做强产业链，关键还是需要人才。福建有全国最高的森林覆盖率，生态环境和气候都很好，非常宜居，目前硬件基础设施也都很不错。现在最需要进一步提升的就是教育、医疗等公共服务方面的短板，需要进一步提升营商环境。

丁长发分析，像武汉、成都、杭州这样的城市，不仅城区人口规模大，而且高教、医疗资源都十分突出，这些年高新技术产业发展很突出。与他们相比，福州、厦门差距都不小，因此未来福州、厦门都需要加快补足这些短板。

