英媒：中国允许卸载少量澳洲燃煤

英国媒体引述分析师报道称，禁止进口澳洲煤炭的中国政府已允许卸载少量澳洲燃煤，这凸显中国电力短缺的情况已相当严重。

据《金融时报》报道，航运经纪商Braemar ACM Shipbroking首席散装货运分析师里斯蒂克（Nick Ristic）指出，一直滞留在港口外的几艘澳洲货船，上个月终于靠港，且进口船舶的吃水深度都有改变，可见船上的燃煤已卸货，估计有45万公吨。

能源研究机构Kpler也发现，9月共有五艘原本在港外等候的澳洲货船，卸下38万3000公吨的燃煤。

据悉，中国去年下令国企及钢厂停止自澳洲进口煤矿，使澳洲一年出口额多达550亿澳币（542.90亿新元）的煤矿出口深受打击。澳洲2020年总计对中国出口3500万吨的燃煤，但据能源顾问公司Wood Mackenzie统计，2020年11月过后，澳洲对大陆出口的煤矿“几乎降至归零”。

市调机构IHS Markit大中华能源研究部主管董拉拉（音译自Lara Dong）认为，中国整体政策不会有大幅改变，“这是政策松绑的讯号，但不表示自澳洲进口煤矿会有重大改变”。

中国吉林等省份最近几天已纷纷要求增加自印尼、俄罗斯、蒙古进口煤矿。浙江省首度自哈萨克进口燃煤。

董拉拉说，扩大进口能否解决中国的电力短缺问题， 目前尚不明确，“现在价格这么贵，政府鼓励进口，但谁来付帐？”