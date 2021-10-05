法参议员李察本周将率团访台

台湾外交部今天（5日）证实，法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）本周将率团到访台湾，与台湾相关部会首长会晤。

据台湾网媒“新头壳”报道，台湾外交部发言人欧江安在例行记者会上说，李察预计本周访问台湾，届时会有几位参议员陪同到访，并与台湾相关部会首长会晤，也会进行文化参访。

欧江安说，对于李察面对中国大陆打压，还是非常坚定的要率团访台，这也是表达对台湾的友好，以及他支持自由民主的坚定决心，台湾觉得非常感动，也令人敬佩。

李察之前曾两次访台，分别是在2015年和2018年。

欧江安介绍说，李察当过法国国民议会议员、参议员，资历达30年，也曾任法国国防部长，从2015年以来担任法国参议院友台小组主席，对推动台法友好关系有重要贡献。

今年3月，法国参议院友台小组曾计划访问台湾考察对抗冠病经验，据法国媒体“字母A”（La Lettre A）报道，中国大陆驻法大使卢沙野当时致函李察，指此行将违反“一个中国”原则，要求取消访台行程。据报道，卢沙野的做法当时引发李察强烈不满，台湾则谴责大陆将政治无限上纲，对世界防疫漏洞防堵也不好。

法国与台湾没有建交，但曾数次向台湾出售武器，1991年法国汤姆森-CSF公司（现为泰雷兹公司）曾向台湾出售六艘“拉斐特”级护卫舰，1992年又对台出售60架幻影2000战斗机。