报告：中国通报冠病几个月前湖北PCR购买量激增

一家美澳合资网络安全公司的研究发现，在中国向国际权威机构通报冠病病毒出现的前几个月，该国最早暴发疫情的湖北省的聚合酶链式反应（PCR）测试设备购买量激增。但中国外交部否定了这个报告的可信度。

据彭博社报道，这家专门从事数字取证和情报分析的网络安全公司Internet 2.0 因此得出结论，认为“大流行开始的时间比中国向世卫组织通报冠病的时间要早得多”，并呼吁进一步调查。

不过，彭博社也引述一些医学专家表示，上述报告提供的信息不足以得出这样的结论。其中一名专家说，数十年来广泛使用的PCR检测已经成为病原体检测的标准方法，因此越来越受欢迎。此外，PCR设备在实验室、医院中广泛使用，除了冠病，也用于检测许多其他病原体，包括应用在动物上。

约翰霍普金斯大学健康安全中心的传染病学专家Amesh Adalja博士表示，他不清楚湖北当时购买量激增的原因，但他认为，这并不奇怪，因为即便是在冠病暴发前，PCR设备的采购总体上一直在增长，因为它已经成为“病原体检测的首选方法”。

重点研究新型传染病和预防大流行的Amesh Adalja表示，报告中的数据不够具体，不足以影响有关冠病病毒起源的讨论。他说:“我不认为这会增加或减少任何证据”，“这是不够的。”

一名未获授权公开谈论此事而要求匿名的澳大利亚生化学家在看过报告后指出，需要更多数据来解释采购数量。他说，这些数据表明对病原体诊断设备的需求突然增加，但这只是针对用于测试的设备。

Internet 2.0的联合首席执行官和首席研究员、也是退休的澳大利亚陆军情报官员罗宾逊在书面采访中说,一些合同的时间,和背后购买的机构,验证了一个想法，就是湖北官员在2019年下半年正在调查一种新的人类疾病。他还说，上述报告是基于中国政府网站上公开的采购数据。

罗宾逊说，从2007年到2019年底，他们总共收集了1716份采购合同，然后花了几个月的时间检查和分析数据。其中湖北省PCR设备的支出从2014年开始小幅上升。但2019年的增幅尤其大，从上一年的3670万元（人民币，下同，772万新元）增至6736万元。而且与前一年相比，2019年湖北大量采购PCR设备的机构类型也发生了变化，从主要用于农业研究的机构和医院，变为主要是疾病防控机构。

罗宾逊还强调了湖北省采购的三起特殊事件，形容是“与趋势不符”，并暗示中国官员在2019年早些时候、冠病暴发被披露前，就已在处理一种新型人类病原体。

罗宾逊说，第一次采购发生在2019年5月，当时中国人民解放军部队医院购买了PCR相关设备，这是数据库中解放军唯一的合同。

第二次是在2019年9月，武汉市洪山区疾病预防控制中心两次为即将到来的世界军人运动会采购病原体检测设备。

不过罗宾逊也说，公司的调查结论并不是确凿的证据。

罗宾逊和另一名联合首席执行官波特（Robert Potter）在声明中表示：“这些数据不支持关于冠病起源的任何结论，但在未来，它们的一部分可能会支持起源发现。”

声明还说，“这份报告也没有确定冠病大流行出现的具体时间点。事实上，中国已经竭尽全力确保那些决定性的证据无法被获取。这意味着不幸地，我们可能不得不依赖第三方数据。”

据公司和其他消息人士透露，Internet 2.0客户包括澳大利亚政府，同时还与五眼联盟国家（澳大利亚、美国、加拿大、英国和新西兰）的政府官员分享数据。

当被问及该报告时，这些国家的情报机构代表拒绝置评。

中国外交部一名发言人在回应彭博社时说，上述发现与其他关于冠病起源的可疑说法属于同一类别，包括一篇“所谓的论文”，该论文分析了武汉几家医院附近的交通量并搜索了关键词 “咳嗽”和“腹泻”，然后就得出结论称，冠病最早于2019年8月就开始在武汉爆发。

发言人说：“病毒溯源是一个严肃的科学问题，应该由科学家解决。” 发言人说，中国国务院新闻办公室发布了一份关于中国抗击冠病的白皮书，该白皮书以“明确的时间表和铁一般的事实”记录了中国抗击疫情的努力。

发言人说：“中国的抗疫行动是向世界开放的，形势明朗，事实一目了然，经得起时间和历史的考验。”