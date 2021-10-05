蔡英文：台湾若沦陷将带来灾难性后果

台湾总统蔡英文在最新一期的《外交事务》（Foreign Affairs）发文称，如果台湾沦陷，将对区域和平带来灾难性后果，她扬言将不惜一切代价进行自卫。

美国《外交事务》官网当地时间5日刊登了这篇文章。蔡英文以《台湾力争民主之路：国际秩序变迁中的一股良善力量》为题撰文，表示将坚持民主的台湾模式，及准备好成为全球良善的力量，在国际舞台上扮演与能力相符的角色等。

蔡英文在文章中称，随着各国逐渐意识到中国共产党带来的威胁，各国应该了解与台湾合作的价值。

她写道：“当牢记的是，如果台湾沦陷，对于区域和平及民主盟友体系将会是一大灾难。这将代表在当前这场全球价值信念的竞争中，独裁主义已经胜过民主。”

文章称，台湾不寻求军事对抗，而是希望与邻国和平、稳定、可预测的互利共存。“但如果台湾的民主和生活方式受到威胁，台湾将不惜一切捍卫自身。”

蔡英文说，如果台湾的生存受到威胁，台湾人民将会“奋起”，明确表示民主是没有商量余地的。

她重申与中国大陆进行对话的呼吁，只要对话是本着平等精神、没有政治预设条件的。“在人民解放军几乎每天都出动军机扰台的情况下，我们对两岸关系的立场是不变的：台湾不会屈从压力，也不会转而冒险，即使是得到了国际社会的支持。”