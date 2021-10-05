调查：近八成准“新香港人”有意在港置业

美联移民顾问今天公布的调查显示，目前未有香港永久居民身份的客户，当中约24%愿意缴付买家印花税(BSD)购买住宅物业；即将拥有香港永久居民身份的“新香港人”，有意投资买楼比例达78%。

根据路透社报道，近年香港掀起新一波的移民潮，有人卖楼移民的同时，一些在港居住满七年后将获永久居民身份的“新香港人”，可能成为楼市的生力军。

美联移民顾问高级策略总监郑天殷表示，根据香港政府《资本投资者入境计划》申请数字、获批数字及待处理数字分析，于2022至28年，可能有多达3.67万人获得香港永久居民身份，相信未来数年将是这批“新香港人”购买力爆发的高峰。

若以未来“新香港人”的数目按比例推算，其潜在购买力或足以消化约每年本港私人住宅落成量的45%。

美联物业住宅部行政总裁布少明指出，港府在疫情下封关，但今年首八个月内地买家占香港楼市一手私人住宅注册比率创四年新高；二手成交比例亦回到疫情前水平。

在政府的楼市需求管理措施下，目前非香港永久居民购买住宅物业，除了要支付15%的从价印花税外，亦要支付15%的买家印花税，总税率高达30%。

美联移民顾问于本月27日至30日，通过微信及微信群组访问旗下尚未成为以及即将成为“新香港人”的内地客户，总共获得约280个回复。结果发现，当被问及“如阁下未有香港永久居民身份，现时会否考虑买楼”时，有24%受访者表示会考虑于现阶段买入香港物业。郑天殷称，他们愿意支付高达30%的印花税，反映香港物业对内地买家的吸引力。

另一方面，当被问及“如阁下已经拥有香港永久居民身份，现时会否考虑买楼”时，高达78%的受访准港人表示会考虑在香港买楼，反映他们看好楼市前景。

香港私人住宅楼价指数于7月创出历史新高，8月份虽稍为回落0.15%；今年首八个月楼价累积升幅4.5%。