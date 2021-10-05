下午察：澳门的抗疫“金字招牌”掉漆？

向来是抗疫“资优生”的澳门，这两天新增了四起本土病例，马上如临大敌，推出一系列措施。

四起本土病例分别是两名越南籍人士，以及两名大陆籍人士，全属同一工作单位。

因应疫情发展，澳门特区政府宣布所有公务人员今天（5日）起暂停上班三天，同时从明天起，关闭电影院、剧院、室内游乐场、酒吧等娱乐场所。

此外，所有澳门居民必须进行病毒检测，目标是三天内完成，这也是澳门在过去三个月里进行的第三次全民核酸检测。

疫情也影响了原定的澳门与珠海通关安排。两地原定昨天中午放宽防疫措施，让已接种疫苗的澳门居民入境珠海后，可免隔离14天，并且同意恢复跨境学生复课。不过，随着澳门新增本土病例，这项措施立即被喊停。

实际上，早在8月初和9月底时，澳门也曾出现感染群组，尤其8月那一波，更一度引发当地人的紧张、恐慌情绪。

这不禁让人好奇，接近一年多以来的成功抗疫，澳门为什么会在这三个月内突然出现多起本土感染病例，破口到底在哪里？

10月4日，澳门市民在澳门关闸工人体育馆进行核酸检测。（香港中通社）

疫情初期 澳门尽一切努力掐住风险源

根据澳门官方的数据，拥有68多万人口的澳门在控制疫情方面一直很成功。自去年1月22日出现首例本土确诊病例后，至今仅有74起感染病例，无一例死亡。而这份亮眼的成绩单背后，归功于澳门在疫情应对上采取了“清零”立场，即尽一切努力掐住疫情风险源。

澳门去年1月底确诊当地首起冠病病例后，澳门特首贺一诚马上召开记者会宣布一系列防疫措施，包括展延当地中小学春节假期后的复课日期、订购口罩让当地居民配给购买，并让他们以成本价购买、同时授权边检人员拒绝发热的旅客出入境等。

而在此之前，澳门已采取多项措施，包括派员登上从武汉抵达的航班为乘客测量体温，要求所有入境人士填写健康申报表，又暂停来往澳门和武汉的旅行团。武汉是中国冠病疫情最初的暴发地。

10月1日上午，澳门特区政府庆祝中华人民共和国成立72周年酒会在中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行。图为澳门特区行政长官贺一诚在酒会上致辞。（中新社）

后来在2月初，为了进一步防控疫情，澳门更是决定把所有娱乐场，包括赌场等暂停营业15天。要知道，赌场，博彩业，一直都是澳门经济的生命线。有资料显示，截至2020年底，澳门博彩业就业人口8万余人，是整体就业人口的17%左右；2019年特区政府总收入1335亿澳门元，其中博彩税收就占了70%至80%。

因此，选择把所有赌场的大门关上，澳门相当于孤掷一注；所幸的是，贺一诚领导下的澳府“赌赢”了，成功把确诊病例控制在两位数内，当地居民的生活也恢复到疫情前的状态。

这场胜利，为澳门带来不少甜头。疫情同样趋缓的中国大陆于去年9月底宣布，全面恢复大陆旅客赴澳门旅游签证的办理。这也意味着，高度依赖大陆赌客的澳门经济得救了！

澳门博彩监察协调局数据显示，今年1至8月累计赌收为619亿澳门元（105亿新元），同比增长70%；单是8月赌收就达44.4亿澳门元，同比增长234%。

已故“赌王”何鸿燊创立的澳门博彩控股旗下的澳门葡京赌场。（路透社）

澳门抗疫意识松懈？

不过，到了8月初，澳门还是失守了。

8月3日，澳门官方发布消息称，当地一家四口确诊了症状较为不明显的变种病毒德尔塔。调查显示，感染源头相信是确诊家庭的女儿；这名女生曾于7月19至24日期间到西安参加活动。据报道，她是从珠海乘搭飞机到西安参加交流活动的，相关客机涉及南京其他客机的两起病例。

针对这起案例，澳门冠病感染应变协调中心当时评估后认为，澳门面临疫情在社区传播及暴发的风险极高。因此，宣布从8月3日下午进入“即时预防状态”，并规定所有澳门离境人士须持有24小时核酸阴性证明，同时展开样本检测工作，启动全民核酸检测计划。

消息一发布，马上在澳门“炸开了锅”。许多人纷纷涌入检测站，部分商店更出现抢米、抢方便面等日常用品的现象，而用作预约检测以及识别市民阴性检测结果以作出行用途的健康码软件，也一度出现故障。

澳门官方8月3日宣布进入“即时预防状态”后，当地部分商店马上涌现人潮抢购日常用品。（互联网）

如此纷乱的情况，在外界看来，明显有别于当局去年在疫情防控方面井然有序的安排，更不禁想问：澳门政府抗疫意识是不是松懈了？

对此，贺一诚8月4日在记者会上坦言：“澳门防疫工作肯定有漏洞，否则不会发生相关问题。”他并指出，确诊女生的学校在大陆疫情反复的时候，仍然安排前往西安的交流团，确实有责任，且应先做好风险评估再进行。

澳门大学政府与行政学系副教授余永逸接受英国广播公司中文网访问时指出，当地人除了大陆很多地方也去不了，因此大陆疫情缓和的时候，不同团体都组织了前往大陆的活动，却没有随着最新的发展而作出相应调整。“当大陆出现疫情，而澳门本地又没有很大的警觉性时，就会出现今天的情况。”

“清零”的抗疫路线 长远上难以维持

当时，南京机场始发的疫情蔓延至大陆十多个省份。

然而，澳门并没有因这波疫情“上紧发条”，结果在一个多月后又出现本土病例。

9月24日，澳门冠病感染应变协调中心公布，一名由土耳其出发、 9月18日经新加坡抵澳的澳门居民核酸检测呈阳性。 当局随后对该患者入境后接受隔离医学观察时居住的金皇冠中国大酒店进行排查，该酒店先后有两名尼泊尔籍保安核酸检测为阳性，一名27岁，一名32岁。

澳门政府在隔天（25日）发布声明，要求全体居民和在澳门逗留的人士于当天下午3时至9月28日下午3时接受核酸检测。当局还建议公众非必要不离境，从25日零时起，所有离境人士须持48小时内核酸检测阴性结果证明。此外， 澳门往返深圳、珠海等大陆城市的海上客运也暂停服务。

有别于8月的那一波疫情，此次疫情发生在9月最后一个星期，即“ 十一”国庆黄金周前。因此，可想而知，澳门的博彩业肯定大受打击。

今年3月13日，旅客在澳门大三巴牌坊前留影，其中不少是大陆旅客。（香港中通社）

据报道，澳门昨天新增的其中一名确诊患者，是一名46岁的大陆男子，职业为装修工人，居住在珠海斗门，每日往返澳门和珠海。

这名男子9月26日进入澳门后，一直留在澳门，并曾在澳门金多利花园、英皇酒店、维多利亚酒店等地工作和居住。9月28日和30日，该患者核酸检测结果均为阴性，10月4日因核酸检测结果显示为阳性而确诊。而这两天确诊的另三人，都曾与他在一起工作。

总归而言，澳门疫情近两个月的反反复复，可能也反映了，对一个人口有限、高度依赖开放边境的经济体来说，“清零”的抗疫路线长远上难以维持，只能是短暂和过渡性质。中国工程院院士钟南山不久前受访时也认为，长期采取最严格的冠病防控方法不可行；病毒在变，应对的技术指导思想也要变。