杨洁篪将同沙利文在瑞士举行会晤

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。

据新华社报道，中国外交部发言人华春莹今天宣布上述消息，并称两人的会晤是根据中美元首9月10日通电话达成的共识，而且经中美双方商定。

华春莹还说，杨洁篪和沙利文将就中美关系及有关问题交换意见。

白宫今天也发表声明称，此次两人会晤是美国总统拜登当地时间9月9日与中国国家主席习近平通话的后续安排。“我们将继续寻求负责任地管控好美国和中国之间的竞争关系。”

白宫声明和新华社报道并没有明确双方会晤的具体时间。不过据路透社报道，杨洁篪周三（6日）将与沙利文在瑞士举行会谈。

这是杨洁篪和沙利文自今年3月充满火药味的阿拉斯加会谈之后，第二度会面。《南华早报》早前引述消息人士透露，双方可能探讨习近平和拜登举行面对面会谈的可能性。

另据英国《金融时报》早前报道，消息人士称，拜登在9月通话中提议双方举行面对面会谈，但习近平对此没有做出回应。美国曾考虑趁10月在意大利召开的二十国集团（G20）峰会期间举行习拜会。

消息人士也说，美国官员认为习近平没有做出回应，与冠病疫情有一定关系。习近平自去年初就没有离开过中国。

拜登今年1月上台后，两国高层已三度展开面对面接触，但未打破僵局。不过，习近平上个月10日应约同拜登通电话，为两国日益加剧的博弈设下护栏。

白宫当时在文告中透露，两国元首进行了广泛的战略性讨论，包括双方利益和价值观一致与分歧的课题，并强调了两国避免竞争转为冲突的责任。

中国外交部则公布，中美同意继续通过多种方式保持经常联系，并将责成双方工作层加紧对话，为中美关系向前发展创造条件。习近平在通话中说，在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作。